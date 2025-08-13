Grealish valdi númerið sitt vegna Rooney og Gascoigne Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2025 12:31 Jack Grealish var mjög ánægður með að treyja númer átján var laus hjá Everton. @everton Jack Grealish spilar með Everton í ensku úrvalsdeildinni á komandi leiktíð eftir að Manchester City samþykkti að lána hann þangað. Grealish hefur gengið frá sínum málum og valið sér treyju númer átján. Það er ástæða fyrir því. „Já það er ástæða fyrir því að ég valdi treyju númer átján. Það voru önnur númer í boði en tveir uppáhalds ensku fótboltamennirnir mínir í gegnum tíðina eru Wayne Rooney og Paul Gascoigne,“ sagði Jack Grealish. „Ég veit að þeir spiluðu báðir í númer átján hjá Everton,“ sagði Grealish. „Um leið og ég vissi að þessi samningur væri að klárast og ég sá að treyja númer átjan væri laus þá vissi ég að hún yrði fullkomin fyrir mig. Það var eina númerið sem ég hugsaði um eftir það,“ sagði Grealish. „Ég talaði líka við Wayne [Rooney] áður en ég kom hingað og ég nefndi þetta við hann, um treyju númer átján, og ég vona að hann sé líka ánægður með þetta,“ sagði Grealish. Wayne Rooney spilaði í treyju númer átján þegar hann sló í gegn hjá Everton aðeins sextán ára gamall haustið 2002. Hann skoraði eftirminnilegt mark á móti Arsenal í trreyjunni en Everton seldi strákinn síðan fyrir þá metupphæð til Manchester United í ágúst 2004. Paul Gascoigne spilaði með Everton frá 2000 til 2002 en Rooney tók einmitt treyjuna hans þegar Gazza yfirgaf Goodison Park. Enski boltinn Mest lesið Bað kærastann sinn afsökunar Sport Konunum fórnað í peningavandræðum karlaliðs Barcelona Fótbolti Spáir Bröndby sigri í einvíginu á móti Víkingum Fótbolti Gullsending Sveindísar Jane valin sú besta Fótbolti Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Enski boltinn „Fáránleg staða sem er komin upp“ Enski boltinn Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Enski boltinn Lehmann færir sig um set á Ítalíu Fótbolti „Einhver vildi losna við mig“ Fótbolti Ævintýralegar lokasekúndur tryggðu Ísland í átta liða úrslit Handbolti Fleiri fréttir Grealish valdi númerið sitt vegna Rooney og Gascoigne „Fáránleg staða sem er komin upp“ Stuðningsmenn Chelsea bjartsýnastir en mjög svartsýnir hjá Newcastle Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Vildi hvergi annarsstaðar spila Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn Donnarumma skilinn eftir heima Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Sjá meira