Fjórir dagar eru þar til boltinn fer að rúlla í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta á Sýn Sport. Af því tilefni munu sérfræðingar rifja upp eftirminnileg augnablik úr deildinni. Það er einn maður í sögu deildarinnar sem er einfaldlega svalari en aðrir. Sá heitir Eric Cantona og er í miklu uppáhaldi hjá Henry Birgi Gunnarssyni, líkt og fleirum.
„Tíminn sem Eric Cantona spilaði með Man. Utd er minn uppáhaldstími í enska boltanum. Maðurinn var snillingur og þú vissir aldrei hvað myndi gerast næst. Maður sat bara límdur í sófanum og beið eftir næstu snilld eða sturlun frá Frakkanum,“ segir Henry Birgir er hann rifjar upp Cantona-tímann.
Cantona kom til Englands árið 1991 þegar Leeds borgaði Nimes eina milljón punda fyrir kappann. Hann hafði brennt þónokkrar brýr í heimalandinu og jafði Michael Platini reynt að koma honum að víðar á Englandi fyrir skiptin. Graeme Souness sagði takk en nei takk við að fá Cantona til Liverpool vegna áhrifa sem hann gæti haft á stemninguna í klefanum og Sheffield Wednesday hafði ekki efni á Frakkanum sem hafði verið á reynslu í stálborginni um hríð.
Cantona var hjá Leeds frá janúar 1992 fram í nóvember þegar hann bað um sölu eftir að hafa verið settur út úr liðinu. Hann spilaði fyrsta leikinn í byrjun desember það ár og það var ekki aftur snúið. Franski kóngurinn var mættur til Manchester.
„Það var enginn maður með mönnum nema vera með kragann uppi eins og king Eric. Það var alvöru költ í kringum Cantona.“
Frakkinn skoraði mörg eftirminnileg mörk fyrir United en þetta mark er í uppáhaldi hjá Henry.
„Þetta mark á móti Sunderland er svo geggjað. Cantona byrjar á því að hrista af sér hálft Sunderland-liðið eins og ekkert sé sjálfsagðara. Það er eins og hann sé að spila á móti strákum í yngri flokkum. Gæðin gjörsamlega leka af honum.
„Afgreiðslan er svo algjörlega úr efstu hillu. Markið er ekki bara meiriháttar heldur er fagnið ekki síður goðsagnakennt. Þarna stendur kóngurinn á sviðinu, með kragann uppi, og horfir á lýðinn sem hyllir hann. Eins og ekkert sé eðlilegra en að hann hafi hlaðið í þessa snilld. Einstakur fótboltamaður og karakter. Sá svalasti sem hefur spilað í enska boltanum.“
Ekki aðeins má sjá mark Cantona gegn Sunderland í spilaranum heldur öll fimm bestu mörk hans í deildinni. Sjón er sögu ríkari.
Henry Birgir mun lýsa leikjum í enska boltanum á Sýn Sport í vetur.
