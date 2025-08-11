Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 11. ágúst 2025 12:48 Bafodé Diakité í leik Lille gegn Liverpool í Meistaradeild Evrópu á síðasta tímabili. EPA/ADAM VAUGHAN Flest bendir til þess að franski miðvörðurinn Bafodé Diakité gangi í raðir Bournemouth frá Lille. Bournemouth hefur selt miðvörðinn Dean Huijsen til Real Madrid, vinstri bakvörðinn Milos Kerkez til Liverpool og miðvörðurinn Illia Zabarnyi er á leið til Paris Saint-Germain. Þrír af fjórum úr vörn Bournemouth á síðasta tímabili eru því farnir eða á förum frá liðinu. Diakité gekk til liðs við Lille frá Toulouse fyrir þremur árum. Hann hefur leikið 110 leiki fyrir Lille og skorað þrettán mörk. Íslenski landsliðsmaðurinn Hákon Arnar Haraldsson leikur mð Lille. Talið er að Bournemouth greiði 34,7 milljónir punda fyrir hinn 24 ára Diakité. Það myndi gera hann að næstdýrasta leikmanni í sögu félagsins, á eftir framherjanum Evanilson sem Bournemouth keypti frá Porto fyrir 40,2 milljónir punda í fyrra. Bournemouth endaði í 9. sæti ensku úrvalsdeildarinnar á síðasta tímabili en liðið hefur aldrei endað ofar í efstu deild í sögunni. Bournemouth sækir meistara Liverpool heim í upphafsleik ensku úrvalsdeildarinnar á föstudaginn. Enski boltinn Mest lesið Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Enski boltinn Heimi fannst Arnar byrja of bratt með Ísland Fótbolti Newcastle loks að fá leikmann Enski boltinn Sjáðu dramatísku sigurmörkin og Stjörnumenn skella Víkingum Íslenski boltinn Mun Jake Paul mæta Anthony Joshua í hringnum? Sport „Þá sér maður að það brestur margur og klökknar“ Sport Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Enski boltinn Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enski boltinn Halldór: Góð ákvörðun hjá þeim að hætta spila boltanum Íslenski boltinn Dagskráin í dag: Besta deild karla á sviðið Sport Fleiri fréttir Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Gyökeres byrjaður að skora fyrir Arsenal Enska augnablikið: Mætti sköllóttur á Old Trafford Gerrard: Owen var betri sem táningur en Yamal og Mbappé Albert lagði upp á Old Trafford í síðasta leik United fyrir tímabilið Draumabyrjun Wrexham breyttist í martröð í lokin Isak verður áfram í frystikistunni í fyrsta leik Newcastle Meiðsli Rodri verri en menn héldu Manchester United staðfestir kaupin á Sesko Enska augnablikið: Grætti barnið en var slétt sama Sonur Rooney á hraðri uppleið hjá Man. United Enska augnablikið: Geðsturlun Georgíumannsins Enska augnablikið: 13 ára Hjörvar tók andköf Gjörbreytt framlína Man United með tilkomu Šeško Arsenal tapar fyrstu tveimur leikjum sínum með Gyökeres Maddison frá í að minnsta kosti hálft ár Dagný kveður West Ham með tárin í augunum Aðeins sjö lið í heiminum eytt meira en nýliðar Sunderland Sjá meira