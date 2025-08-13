Stuðningsmenn Chelsea bjartsýnastir en mjög svartsýnir hjá Newcastle Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 13. ágúst 2025 10:32 Það er mikil bjartsýni í herbúðum Chelsea og meðal stuðningsmanna félagsins eftir frábært sumar. EPA/JUSTIN LANE Enska úrvalsdeildin í fótbolta hefst á föstudagskvöldið og það er mikil spenna hjá knattspyrnuáhugafólki eftir mikla sviptingar á leikmannamarkaðnum í sumar. The Athletic gerði skemmtilega könnun meðal stuðningsmanna félaganna tuttugu í ensku úrvalsdeildinni fyrir tímabilið. Kannað var hvort stuðningsfólkið væri bjartsýnt eða svartsýnt fyrir komandi leiktíð. Chelsea varð heimsmeistari félagsliða í sumar og á Brúnni er bjartsýnin í hæstu hæðum meðal stuðningsmanna. Alls voru 98 prósent stuðningsmanna Chelsea bjartsýnir fyrir tímabilið eða einu prósenti meira en stuðningsmenn Englandsmeistara Liverpool en 97 prósent þeirra eru bjartsýnir. Það er yfir níutíu prósent stuðningsmanna bjartsýnir hjá bæði Brighton og Sunderland. Manchester liðin eru síðan með 86 prósent (United) og 85 prósent (City) bjartsýni meðal stuðningsmanna. Arsenal hefur styrkt sig mikið í sumar en það skilar þó bara 84 prósent bjartsýni meðal stuðningsmanna sem hafa þurft að sætta sig við annað sætið á þremur tímabilum í röð. Þetta hefur aftur á móti verið afar erfitt sumar fyrir stuðningsmenn Newcastle þrátt fyrir fyrsta bikarinn í meira en fimmtíu ár. Aðeins nítján prósent stuðningsmanna Newcastle eru bjartsýnir á tímabilið sem þýðir jafnframt að 81 prósent þeirra eru svartsýnir. Úlfarnir eru næstir fyrir ofan en þó eru munu fleiri bjartsýnir eða 32 prósent. Þar fyrir ofan eru West Ham (39 prósent) og Fulham (44 prósent). Hjá alls fimm félögum er meira en helmingur stuðningsmanna svartsýnir því fleiri stuðningsmenn Bournemouth eru líka svartsýnir en bjartsýnir enda er liðið búið að selja margar stjörnur í í sumar. View this post on Instagram A post shared by The Athletic | Football (@theathleticfc) Enski boltinn Mest lesið Bað kærastann sinn afsökunar Sport Konunum fórnað í peningavandræðum karlaliðs Barcelona Fótbolti Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Enski boltinn Spáir Bröndby sigri í einvíginu á móti Víkingum Fótbolti Gullsending Sveindísar Jane valin sú besta Fótbolti Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Enski boltinn Lehmann færir sig um set á Ítalíu Fótbolti „Fáránleg staða sem er komin upp“ Enski boltinn Ævintýralegar lokasekúndur tryggðu Ísland í átta liða úrslit Handbolti „Einhver vildi losna við mig“ Fótbolti Fleiri fréttir „Fáránleg staða sem er komin upp“ Stuðningsmenn Chelsea bjartsýnastir en mjög svartsýnir hjá Newcastle Enska augnablikið: Hefði gengið af Hjálmari dauðum Hent út úr Tottenham liðinu fyrir óstundvísi Vildi hvergi annarsstaðar spila Dýrasti leikmaður í sögu City lánaður til Everton Enska augnablikið: Forsjáli félaginn sem missti af öllu Úr enska boltanum í eiturlyfjasmygl og sjö ára fangelsi Isak ætlar aldrei að spila fyrir Newcastle aftur Coote dæmdur í átta vikna bann fyrir ummælin um Klopp Enska augnablikið: Sá allra svalasti „Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United“ Bale af golfvellinum og á skjáinn Hákon Rafn gæti fengið sénsinn Donnarumma skilinn eftir heima Enska augnablikið: Hlaupið út úr húsinu Hafa selt næstum alla vörnina en liðsstyrkur á leiðinni frá liði Hákonar Grealish lánaður burt en City vill ekki selja Savinho Crystal Palace tapaði áfrýjun og þarf að spila í Sambandsdeildinni Newcastle loks að fá leikmann Delap með tvö í öruggum sigri í síðasta leik fyrir mót Palace stefnir á að selja fyrirliðann fyrir gluggalok Enska augnablikið: Skellur þegar hann hrinti dómaranum Crystal Palace vann Samfélagsskjöldinn Enska augnablikið: Hjátrú og alsæla Mo Salah krefur UEFA um svör vegna Palestínu Pele Enska augnablikið: Lærði 200 ný blótsyrði Nunez farinn frá Liverpool De Gea: Mun aldrei gleyma þessum leik Gyökeres byrjaður að skora fyrir Arsenal Sjá meira