Harry Maguire, miðvörður Manchester United og enska landsliðsins, segir öllum öðrum liðum ensku úrvalsdeildarinnar vera í nöp við Rauðu djöflana.
Hinn 32 ára gamli Maguire var til viðtals hjá Rio Ferdinand, fyrrverandi miðverði Man Utd og enska landsliðsins. Þar var komið inn á þá gagnrýni sem Maguire hefur fengið hjá félagsliði sínu. Hann hefur hins vegar nær alfarið komist hjá því með enska landsliðinu.
„Það er meiri athygli á Manchester United eingöngu vegna þess að fleiri hér á landi hata félagið, það er bara staðreynd,“ sagði Harry og hélt áfram.
„Öllum í ensku úrvalsdeildinni er illa við Man United og það vill enginn að liðinu gangi vel. Þegar kemur að Englandi þá standa allir saman.“
"More people in the country hate them" 😡Harry Maguire on why he thinks there's more scrutiny when he plays for Manchester United over England 👀(🎙️ @FIVEUK) pic.twitter.com/zmbdaCI3fR— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 11, 2025
Maguire hefur verið á Old Trafford síðan 2019 og spilað 246 leiki fyrir Man United. Frá 2017 hefur hann svo spilað 64 A-landsleiki.