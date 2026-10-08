Xhaka sekur fyrir að falsa Covid-19 vottorð Andri Broddason skrifar 8. október 2026 19:32 Granit Xhaka gerðist sekur um að falsa bólusetningarvottorð fyrir Covid-19. Vísir/Getty Granit Xhaka, leikmaður Sunderland, hefur fengið sekt upp á rúmlega 130 þúsund pund eða tæpar 16 milljónir íslenskra króna fyrir að falsa bólusetningarvottorð fyrir Covid-19. Xhaka viðurkenndi að hafa falsað vottorðið í september og sagði að hann hefði gert mistök. Eftir að hann viðurkenndi brotið fékk hann ekki að vera með í landsleikjum með Sviss þar sem hann var undir rannsókn vegna málsins. Hann þarf þó ekki endilega að borga sektina þar sem hún er skilorðsbundin sem þýðir að ef hann brýtur ekki á sér á næstu tveimur árum er hann laus við sektina. Hann tilkynnir þó að hann ætli að taka ábyrgð á gjörðum sínum. Þrátt fyrir að þurfa ekki endilega að borga sektina ætlar Xhaka að bera ábyrgð á gjörðum sínum og viðurkennir að hafa ekki gert réttan hlut. Fölsunin var árið 2022 þegar Xhaka var leikmaður Arsenal og treysti hann ekki bóluefninu fyrir Covid-19 veirunni. Þrátt fyrir að hafa ekki verið með svissneska landsliðinu í landsleikjaglugganum hafði það lítil áhrif á liðið þar sem Sviss vann alla sína leiki. Liðið mætti Norður-Makedóníu tvisvar, Skotlandi og Slóveníu. Fótbolti Enski boltinn Sunderland AFC Mest lesið Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Íslenski boltinn Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Enski boltinn Wirtz sé búinn að missa trúna Enski boltinn Leikmenn landsliðsins sekir um agabrot Fótbolti Valur - Stjarnan | Hörkuleikur á Hlíðarenda Körfubolti Toppbaráttan í vetur: Vildi spá KR titlinum Körfubolti Álftanes - Höttur | Nýtt upphaf í forsetahöllinni Körfubolti Bakgarðsáskorunin: Soðnar kartöflur besta nestið Sport Þekkir ekkert annað en pressu Körfubolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Fleiri fréttir Xhaka sekur fyrir að falsa Covid-19 vottorð Haaland biðlar til stuðningsmanna að standa saman Ber enn örið: „Eitur í æðum mér“ Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Arteta framlengir við Arsenal Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Dregur sig úr landsliðshópnum Meiddist í Portúgal Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ City-menn búnir að áfrýja Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane Sjá meira