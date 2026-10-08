Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Valur Páll Eiríksson skrifar 8. október 2026 14:29 Jóhann Berg Guðmundsson hefur legið undir feldi síðustu vikur og hafnað einhverjum tilboðum. Nú eru skórnir komnir á hilluna frægu. Getty/Alex Nicodim Jóhann Berg Guðmundsson hefur lagt knattspyrnuskóna á hilluna 36 ára gamall. Hann tilkynnti þetta á samfélagsmiðlum í dag. Jóhann Berg á 18 ára atvinnumannaferil að baki þar sem hann lék lengst af á Englandi. Hann lék yfir 100 landsleiki fyrir Íslands hönd og fór með liðinu á bæði EM 2016 og HM 2018. Jóhann Berg hafði verið án liðs síðan í febrúar og óvissa verið um framtíð hans í sportinu síðustu mánuði. „Auðvitað er þetta búinn að vera langur fótboltaferill. Verð 36 ára í október og maður er orðinn eldgamall í þessu sporti. Þetta er búinn að vera frábær ferill en það er ekkert útilokað eins og er,“ sagði Jóhann í Bítinu á Bylgjunni í ágúst síðastliðnum. „Á þessum tímapunkti þarf þetta að vera nógu spennandi til að maður vilji þetta. Maður getur ekki verið 80 prósent í fótbolta. Ég þarf að vilja gera þetta almennilega. Eins og er hefur það ekki komið upp en við sjáum til hvað gerist,“ sagði Jóhann enn fremur fyrir tæpum tveimur mánuðum síðan. Fótboltinn gefið allt Nú eru skórnir hins vegar komnir upp í hillu. „Eftir meira en 18 ára feril sem atvinnumaður er kominn tími á að ég leggi skóna á hilluna,“ skrifar Jóhann Berg í færslu á Instagram. View this post on Instagram A post shared by Johann Berg Gudmundsson (@johannberggudmundsson) „Fótbolti hefur gefið mér allt,“ er á meðal þess sem segir einnig í færslunni. Jóhann Berg spilaði sína fyrstu meistaraflokksleiki fyrir Breiðablik hér á landi en hann hafði fyrir það verið í akademíum Chelsea og Fulham á Englandi. Hann hóf að leika með Breiðabliki sumarið 2008 og sló strax í gegn. Hann fór þaðan til AZ Alkmaar í Hollandi hvar hann var í fimm ár áður en leiðin lá til Lundúna á ný er hann samdi við Charlton Athletic. Lengst af var hann leikmaður Burnley milli 2016 og 2024 þar sem hann lék 200 deildarleiki. Hann lék í kjölfarið eitt ár í Sádi-Arabíu og annað í Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Samningur hans í síðastanefnda ríkinu var slitið í febrúar og var Jóhann orðaður við lið hér heima. Eftir tæpa átta mánuði án liðs hefur hann hins vegar tekið þá ákvörðun að binda enda á leikmannaferilinn. Jóhann Berg spilaði 102 landsleiki fyrir Íslands og skoraði í þeim átta mörk, þar af fræg þrjú mörk í 4-4 jafntefli við Sviss í Bern árið 2013. Síðasti landsleikur Jóhanns Berg var við Mexíkó ytra snemma á þessu ári. Landslið karla í fótbolta Enski boltinn Burnley FC Mest lesið Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Enski boltinn Wirtz sé búinn að missa trúna Enski boltinn Toppbaráttan í vetur: Vildi spá KR titlinum Körfubolti Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Fótbolti Býður sig fram á móti Infantino Fótbolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Bakgarðsáskorunin: Soðnar kartöflur besta nestið Sport Þekkir ekkert annað en pressu Körfubolti „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Fótbolti Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Íslenski boltinn Fleiri fréttir Jóhann Berg leggur skóna á hilluna Tarik framlengir við Víking Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Stóri munurinn á feigum og ófeigum: „Hvað er planið?“ Mikið sem þarf að hugsa um áður en fyrirkomulagi Íslandsmótsins sé breytt Selfoss missir mikið efni Ákvörðun Vals algjörlega galin og það sýnir sig núna Sjáðu fernu Niu og þrennu Ásu í ótrúlegum leik „Við erum alltaf að fara að taka þetta“ Breiðablik - Þróttur 5-4 | Ótrúleg endurkoma meistaranna FH - ÍBV 5-0 | Stórsigur FH sem lagaði markatöluna Sjáðu mörkin sem felldu Víking og Val Uppgjörið: Fram - Valur 1-2 | Valskonur fallnar í fyrsta sinn ,,Mikið í gangi í hausnum núna” „Sorglegt fyrir íslenskan fótbolta“ Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Enn er penninn á lofti í Laugardal Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Sjáðu þrennu sextán ára Bríetar og hægasta sigurmark ársins Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk „Þetta er þorpið manns“ Uppgjörið: ÍBV - Breiðablik 1-2 | Blikar verma toppinn Þrjú lið berjast um eitt öruggt sæti en Fram bjargaði sér Sjá meira