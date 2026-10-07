Býður sig fram á móti Infantino Andri Broddason skrifar 7. október 2026 22:15 Ramos Vega ætlar að bjóða sig fram gegn Gianni Infantino í forsetakosningum FIFA. Daniel Smith/Getty Images Mikil dramatík hefur verið í fótboltaheiminum um hver eigi að taka við af Gianni Infantino sem forseti FIFA. Infantino hefur orðið umdeildur eftir gjörðir hans í kringum heimsmeistaramótið í fótbolta og nú hefur loks fyrsta mótframboð gegn honum verið tilkynnt. Það er Ramon Vega sem hefur tilkynnt að hann muni bjóða sig fram til forseta á móti Infantino en kosningar verða í mars á næsta ári. Vega er svissneskur og spilaði á sínum leikmannaferli með Tottenham í ensku úrvalsdeildinni. Hann hefur starfað í fjármálum síðan atvinnumannaferli hans í fótbolta lauk en nú langar hann að vinna við fótbolta og mun því bjóða sig fram til forseta FIFA. Hann tilkynnti framboð sitt í ellefu blaðsíðna bréfi þar sem honum fannst hann vera knúinn til þess að bjarga fótboltanum. „Trú og traust á fótboltaheiminum hafa verið sködduð mikið. Við þurfum að endurbyggja bæði, endurbyggja trúverðugleika FIFA og sameina aftur fótboltafjölskyldu heimsins,“ stóð meðal annars í bréfi Vega. Hann íhugaði að bjóða sig fram á móti Infantino árið 2015 þegar Sepp Blatter sagði af sér. Hann hætti þó við en reyndi aftur árið 2022 en náði ekki að sækja sér nógu mikinn stuðning. Enn er tími fyrir fleiri til þess að bjóða sig fram til forseta en síðasti dagur til þess að tilkynna framboð er 18. nóvember. Kosningarnar verða svo haldnar í mars og eru margir aðdáendur fótbolta sem væru til í að sjá Infantino ekki vera lengur forseti sambandsins. Fótbolti FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Fótbolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Fótbolti Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Fótbolti Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Fótbolti Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Leitast eftir óprenthæfri hvatningu Sport Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Bæði leikmönnum og áhorfendum í höllinni gert að víkja í miðjum leik Handbolti Fleiri fréttir Býður sig fram á móti Infantino Ibrahimagic framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Unnu stórsigur og komu Íslandi í umspil Króatía - Spánn 2-1 | Varamaðurinn bjargaði sigri fyrir Spán Kane með tvennu í öruggum sigri Byrjunarlið Íslands: Fimm breytingar og Gylfi inn Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Leikdagur í Tallinn: Hitað upp á Íslandstorgi fyrir mikilvægan leik Sjá meira