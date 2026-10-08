Enski boltinn

Guardiola verður við­staddur fyrsta heima­leik Manchester City eftir dóminn

Andri Broddason skrifar
Pep Guardiola gat ekki beðið lengi eftir að snúa til baka á sinn gamla heimavöll.
Pep Guardiola gat ekki beðið lengi eftir að snúa til baka á sinn gamla heimavöll. Visionhaus/Getty Images

Búist er við að Pep Guardiola, fyrrverandi þjálfari Manchester City, muni mæta á næsta heimaleik liðsins sem verður í næstu viku þegar liðið fær PSG í heimsókn í Meistaradeild Evrópu. Þetta verður einnig fyrsti heimaleikur liðsins síðan liðið var dæmt sekt í 114 kæruliðum þar sem félagið braut fjárhagsreglur deildarinnar.

Þetta verður einnig fyrsti leikurinn sem Guardiola mætir á síðan hann hætti sem þjálfari liðsins eftir síðasta tímabil. Hann var þjálfari liðsins í tíu ár og er orðin goðsögn hjá félaginu.

Manchester City hefur verið harðlega gagnrýnt síðustu vikur en Guardiola heldur áfram að styðja sitt gamla félag. Hann birti myndband á samfélagsmiðlum þar sem hann sagðist ætla að standa á bak við félagið og Enzo Maresca sem tók við af honum sem þjálfari liðsins.

Áður en Manchester City fær PSG í heimsókn ferðast liðið til Anfield þar sem liðið heimsækir Liverpool í stórleik helgarinnar á sunnudaginn. Þetta hafa verið stærstu leikir deildarinnar um langa hríð og má búast við aukinni spennu í leiknum eftir dóm Manchester City.

Evrópumeistararnir PSG mæta svo á Etihad-leikvanginn á miðvikudaginn í næstu viku og má búast við gríðarlega jöfnum leik. Það er að öllum líkindum ekki tilviljun að Guardiola hafi valið þennan leik til að mæta á því Luis Enrique, þjálfari PSG, hefur gert liðið að einu best spilandi liði heims síðustu ár.

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