Fótbolti

„Fram­koman eins og við hverja aðra leik­muni“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Benínar fóru ekkert sérlega glaðir heim, þrátt fyrir allt.
Benínar fóru ekkert sérlega glaðir heim, þrátt fyrir allt. Getty

Knattspyrnusamband Benín er sagt öskureitt yfir framkomunni sem það mátti þola í kringum kveðjuleik Lionels Messi með landsliðinu í Buenos Aires. Óánægjan kom upp á yfirborðið eftir að fullyrt var að afrísku gestunum hefði verið meinað að skiptast á treyjum, taka ljósmyndir eða fá nokkra fjárhagslega umbun, þrátt fyrir að hafa tekið þátt í þessum umtalaða sýningarleik.

Stjórnarmenn beníska knattspyrnusambandsins eru sagðir hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með framkomuna eftir kveðjuleik Messis í fyrrakvöld.

Tilfinningaþrunginn leikurinn í Buenos Aires var stórt svið fyrir heimamenn og kvöldið eflaust minningarstætt leikmönnum ævilangt. En þegar lokaflautið gall var liðinu algjörlega haldið utan við allt og því neitað um nokkurt tækifæri til að blanda geði við fræga mótherja sína.

Rannsóknarblaðamaðurinn Romain Molina greindi frá á síðu sinni á X þar sem hann skrifaði:

Virðing argentínska knattspyrnusambandsins (og leikmannanna) gagnvart Benín: Engir bónusar, ekki eitt einasta sent af þeim tekjum sem urðu til, engum treyjum skipt, ekki ein mynd og bannað að fara inn á gang Argentínumanna!“

„Allt snýst um að græða á kostnað þeirra sem komið er fram við eins og hverja aðra leikmuni,“ sagði Molina enn fremur.

Höfnunin eftir leik jók aðeins á vaxandi reiði í herbúðum gestanna, en áður höfðu borist kvartanir vegna lélegrar ferða- og hótelaðstöðu í Buenos Aires.

Fregnir herma að afríska liðinu hafi einnig verið neitað um nokkra fjárhagslega þóknun af uppseldum sýningarleiknum, sem varð til þess að leikmenn og starfslið eru afar ósátt við allt fyrirkomulagið.

Það var því beiskur endir fyrir Benín á sýningaleik sem hafði verið kynntur sem hátíð knattspyrnunnar.

Argentína Benín

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið