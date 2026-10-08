„Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Valur Páll Eiríksson skrifar 8. október 2026 09:32 Benínar fóru ekkert sérlega glaðir heim, þrátt fyrir allt. Getty Knattspyrnusamband Benín er sagt öskureitt yfir framkomunni sem það mátti þola í kringum kveðjuleik Lionels Messi með landsliðinu í Buenos Aires. Óánægjan kom upp á yfirborðið eftir að fullyrt var að afrísku gestunum hefði verið meinað að skiptast á treyjum, taka ljósmyndir eða fá nokkra fjárhagslega umbun, þrátt fyrir að hafa tekið þátt í þessum umtalaða sýningarleik. Stjórnarmenn beníska knattspyrnusambandsins eru sagðir hafa orðið fyrir miklum vonbrigðum með framkomuna eftir kveðjuleik Messis í fyrrakvöld. Tilfinningaþrunginn leikurinn í Buenos Aires var stórt svið fyrir heimamenn og kvöldið eflaust minningarstætt leikmönnum ævilangt. En þegar lokaflautið gall var liðinu algjörlega haldið utan við allt og því neitað um nokkurt tækifæri til að blanda geði við fræga mótherja sína. Rannsóknarblaðamaðurinn Romain Molina greindi frá á síðu sinni á X þar sem hann skrifaði: „Virðing argentínska knattspyrnusambandsins (og leikmannanna) gagnvart Benín: Engir bónusar, ekki eitt einasta sent af þeim tekjum sem urðu til, engum treyjum skipt, ekki ein mynd og bannað að fara inn á gang Argentínumanna!“ „Allt snýst um að græða á kostnað þeirra sem komið er fram við eins og hverja aðra leikmuni,“ sagði Molina enn fremur. Höfnunin eftir leik jók aðeins á vaxandi reiði í herbúðum gestanna, en áður höfðu borist kvartanir vegna lélegrar ferða- og hótelaðstöðu í Buenos Aires. Fregnir herma að afríska liðinu hafi einnig verið neitað um nokkra fjárhagslega þóknun af uppseldum sýningarleiknum, sem varð til þess að leikmenn og starfslið eru afar ósátt við allt fyrirkomulagið. Það var því beiskur endir fyrir Benín á sýningaleik sem hafði verið kynntur sem hátíð knattspyrnunnar. Argentína Benín Mest lesið Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Enski boltinn Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Fótbolti Býður sig fram á móti Infantino Fótbolti Bæði leikmönnum og áhorfendum í höllinni gert að víkja í miðjum leik Handbolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Soðnar kartöflur besta nestið Sport Áföllin halda áfram að dynja á Russell Formúla 1 Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Fótbolti Komust í þriggja stafa tölu gegn nýliðunum Körfubolti Fleiri fréttir Eins og óendurgoldin ást „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Manchester City-goðsögn hættir við að hætta Býður sig fram á móti Infantino Tarik framlengir við Víking Leggur skóna á hilluna Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Upp um eitt sæti á heimslistanum Rekinn frá Tyrkjum Arteta framlengir við Arsenal Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Kveðjubréf frá Kidda Steindórs Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Fékk að fara á fyrstu A-landsliðsæfinguna á afmælisdaginn Fagnar stiginu: „Ég var að fíla Eistana“ „Bara lét okkur heyra það í hálfleik“ „Svo lengi sem ég get hlaupið vil ég spila fyrir Ísland“ „Hefðum tapað ef Hákon væri ekki í markinu“ „Það sem svíður mest“ Uppgjörið: Eistland - Ísland 0-0 | Markalaust en strákarnir á toppnum Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Ronaldo segir þjálfarann hafa svikið sig Sjá meira