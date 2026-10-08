Erling Haaland hefur sagt stuðningsmönnum Manchester City að standa saman eftir að félagið var dæmt sekt fyrir að brjóta fjárhagsreglur ensku úrvalsdeildarinnar.
Á sunnudaginn mun Manchester City spila sinn fyrsta leik síðan félagið var dæmt sekt og er mikil spenna fyrir leiknum. Manchester City fer í heimsókn til Anfield þar sem liðið mætir Liverpool og má búast við gríðarlegri spennu í loftinu.
Haaland var þó léttur í lund og sagði stuðningsmönnum félagsins að brosa, sama hvað gerist í lífinu.
„Við þurfum að vera jákvæð, horfa fram á veginn og reyna að vinna fótboltaleiki og njóta aðstöðunnar. Við þurfum að standa saman, njóta ferðarinnar og brosa.“
Miklar vangaveltur hafa verið um það hvernig félaginu verði refsað en síðasta föstudag áfrýjaði Manchester City dómnum og óvíst verður hvað áfrýjunin tekur langan tíma. Önnur lið hafa fengið stigarefsingu fyrir minniháttar brot en Manchester City gerðist sekt um mun meira.
Í janúar árið 2025 skrifaði Haaland undir níu og hálfs árs samning og er því ólíklegt að hann sé á förum á næstunni. Þjálfari Manchester City, Enzo Maresca, hefur líka kallað eftir því að stuðningsmenn félagsins standi saman en þetta eru svo sannarlega skrítnir tímar hjá félaginu.