Arteta framlengir við Arsenal Valur Páll Eiríksson skrifar 7. október 2026 11:10 Arteta framlengdi samning sinn til 2030. EPA Mikel Arteta hefur framlengt samning sinn sem þjálfari Englandsmeistara Arsenal. Félagið tilkynnti um þetta í morgun. Arteta stýrði Arsenal til fyrsta Englandsmeistaratitils félagsins í 22 ár er það fagnaði titlinum í vor. Arsenal varð þá meistari í 14. sinn og Arteta sjöundi þjálfarinn í sögu félagsins til að vinna titilinn. Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR— Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026 Arsenal komst einnig í úrslit Meistaradeildar Evrópu síðasta sumar en tapaði í vítaspyrnukeppni gegn Paris Saint-Germain. Arteta hefur stýrt liðinu frá árinu 2019 en Arsenal hefur síðan tekið stór skref fram á við til að verða eitt besta lið Evrópu. Hann hefur stýrt liðinu í 361 leik og unnið 62,05 prósent leikjanna. Arteta framlengdi samning sinn í dag fram í júní árið 2030. Þjálfarateymi liðsins framlengdi einnig samninga sína við félagið. Arsenal FC Enski boltinn Mest lesið Messi var farinn að hágráta fyrir leik en kvaddi með stæl Fótbolti Hafnaði Íslandi og er byrjaður með Bandaríkjunum Fótbolti Birkir heldur metinu og eignast aðra dóttur Fótbolti Lofsöng Sveindísi: „Tekið gríðarlegum framförum frá því í fyrra“ Fótbolti Leggur skóna á hilluna eftir tímabilið Íslenski boltinn Gómuð við gróft svindl í Berlín Sport Dregið á föstudag: Sjáðu mörk og fögnuð ungu strákanna okkar Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Leitast eftir óprenthæfri hvatningu Sport Einkunnir Íslands: Takmörkuð gæði í Tallinn Fótbolti Uppgjörið: Færeyjar - Ísland 0 - 2 | Umspilssæti Íslendinga staðreynd Fótbolti Fleiri fréttir Arteta framlengir við Arsenal Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Dregur sig úr landsliðshópnum Meiddist í Portúgal Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ City-menn búnir að áfrýja Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Stjórnarformaður Manchester City tjáir sig Manchester City dæmt í 114 af 115 ákæruliðum Sjá meira