Wirtz sé búinn að missa trúna Valur Páll Eiríksson skrifar 8. október 2026 12:45 Þjóðverjinn Dietmar Hamann, fyrrverandi leikmaður Liverpool, óttast að landi sinn Wirtz muni aldrei slá í gegn hjá félaginu. Samsett/Getty Þjóðverjinn Dietmar Hamann, fyrrverandi leikmaður Liverpool, heldur því fram að Florian Wirtz hafi ekki lengur trú á því að hann geti slegið í gegn hjá félaginu eftir erfitt fyrsta tímabil í Bítlaborginni. Wirtz tókst ekki að standa undir 125 milljóna punda verðmiðanum eftir að hann kom frá Bayer Leverkusen síðasta sumar, en lið Arne Slot var langt frá því að verja Englandsmeistaratitilinn. Þessi 23 ára gamli sóknartengiliður skoraði sjö mörk og lagði upp átta í 49 leikjum á fyrsta ári sínu á Englandi, en frammistaða hans hefur sætt vaxandi gagnrýni bæði á Englandi og í heimalandinu. Þjóðverjinn hefur aðeins lagt upp eitt mark og ekkert skorað í sex leikjum undir stjórn nýja knattspyrnustjórans Andoni Iraola en var þó einhverju betri í nýliðnum landsliðsglugga með þýska landsliðinu undir stjórn Jurgen Klopp. Hamann telur að Wirtz sé ekki ánægður hjá Liverpool og gefur í skyn að landi hans hafi misst trúna á að hann geti snúið gæfunni sér í hag á Englandi. Wirtz sjái jafnvel eftir því að hafa farið í ensku úrvalsdeildina. „Ég veit ekki hvort hann trúir því enn að hann geti slegið í gegn,“ sagði fyrrverandi miðjumaður Liverpool við Sky í Þýskalandi. „Þegar ég sé hann spila fyrir Liverpool fæ ég oft á tilfinninguna að hann sé ekki ánægður. Þetta er leikmaður sem býr yfir gleði; maður sá það í hverri einustu snertingu. Hann spilaði eins og barn á vellinum, hann naut þess einfaldlega að spila fótbolta,“ segir Hamann. „En ég hef ekki séð það hjá honum mánuðum saman, og ég veit ekki hvort hann hefur enn þessa trú til að segja: Ég mun snúa þessu við. Því auðvitað verður gagnrýnin meiri með hverjum leik og hverri viku, og trúin eða sú hugsun að hann segi: Nei, ég mun ná mínu fram, gæti dvínað örlítið,“ „Ég veit ekki hvort hann hefur það enn. Mér sýnist það ekki eins og staðan er núna,“ segir Hamann. Liverpool FC Enski boltinn Þýski boltinn Mest lesið Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Enski boltinn Toppbaráttan í vetur: Vildi spá KR titlinum Körfubolti Ísland að beygja út af bakdyraleiðinni á EM? Fótbolti Býður sig fram á móti Infantino Fótbolti Næst ekki í Kane og tvísýnt hvort hann komi Körfubolti Bakgarðsáskorunin: Soðnar kartöflur besta nestið Sport „Framkoman eins og við hverja aðra leikmuni“ Fótbolti Bæði leikmönnum og áhorfendum í höllinni gert að víkja í miðjum leik Handbolti Heimir þrefalt líklegri en Ísland til að fara á EM Fótbolti Áföllin halda áfram að dynja á Russell Formúla 1 Fleiri fréttir Wirtz sé búinn að missa trúna Enn hryggur tíu árum síðar: „Mun aldrei nokkurn tímann komast yfir þetta“ Guardiola verður viðstaddur fyrsta heimaleik Manchester City eftir dóminn Andar léttar: Skilorðsbundið bann fyrir njósnirnar Arteta framlengir við Arsenal Mun mæta fyrir dóm eftir ofsaakstur Óvæntur meðlimur á liðsmynd Manchester United Dregur sig úr landsliðshópnum Meiddist í Portúgal Sir Alex Ferguson var logandi hræddur Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ City-menn búnir að áfrýja Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Lætur Dean og Rooney heyra það: „Ekki séns að ég sætti mig við þetta kjaftæði“ Sjá meira