Fótbolti

Af­mælis­barnið dregur sig úr lands­liðinu

Aron Guðmundsson skrifar
Natasha í stórleik Íslands og Þýskalands á dögunum.
Natasha í stórleik Íslands og Þýskalands á dögunum. Vísir/Anton Brink

Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, hefur neyðst til að gera breytingar á landsliðshópnum fyrir mikilvæga leiki í umspili fyrir HM í Brasilíu í einvígi gegn Króatíu. 

Afmælisbarn dagsins, Natasha Moraa Anasi, getur ekki tekið þátt í verkefninu vegna meiðsla og Jelena Tinna Kujundzic kemur inn í hópinn í hennar stað.

Natasha, sem fagnar 35 ára afmæli sínu í dag, er leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur í Bestu deild kvenna og býr yfir mikilli reynslu á ferli sínum bæði með íslenska landsliðinu sem og í atvinnumennsku. 

Jelena Tinna er 23 ára miðvörður Þróttar Reykjavíkur og er þetta annað verkefnið í röð sem hún er kölluð inn í landsliðshópinn vegna meiðsla. 

Ísland mætir Króatíu í undanúrslitaeinvígi í umspili fyrir HM í Brasilíu á næsta ári. Sigurvegari einvígisins mætir annað hvort Portúgal eða N-Írlandi í úrslitaeinvígi um sæti á HM.

Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli 9. október en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október.

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