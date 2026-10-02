Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Aron Guðmundsson skrifar 2. október 2026 20:11 Natasha í stórleik Íslands og Þýskalands á dögunum. Vísir/Anton Brink Þorsteinn Halldórsson, landsliðsþjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, hefur neyðst til að gera breytingar á landsliðshópnum fyrir mikilvæga leiki í umspili fyrir HM í Brasilíu í einvígi gegn Króatíu. Afmælisbarn dagsins, Natasha Moraa Anasi, getur ekki tekið þátt í verkefninu vegna meiðsla og Jelena Tinna Kujundzic kemur inn í hópinn í hennar stað. Natasha, sem fagnar 35 ára afmæli sínu í dag, er leikmaður Grindavíkur/Njarðvíkur í Bestu deild kvenna og býr yfir mikilli reynslu á ferli sínum bæði með íslenska landsliðinu sem og í atvinnumennsku. Jelena Tinna er 23 ára miðvörður Þróttar Reykjavíkur og er þetta annað verkefnið í röð sem hún er kölluð inn í landsliðshópinn vegna meiðsla. Ísland mætir Króatíu í undanúrslitaeinvígi í umspili fyrir HM í Brasilíu á næsta ári. Sigurvegari einvígisins mætir annað hvort Portúgal eða N-Írlandi í úrslitaeinvígi um sæti á HM. Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli 9. október en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu KSÍ Mest lesið Valskonur fallnar í fyrsta sinn Íslenski boltinn Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Íslenski boltinn Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Enski boltinn Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Fótbolti Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Fótbolti Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Valskonur fallnar í fyrsta sinn Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Sjá meira