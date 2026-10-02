Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo Sindri Sverrisson skrifar 2. október 2026 14:31 Goncalo Ramos nýtti tækifærið vel í fjarveru Cristiano Ronaldo. Getty/Ernest Kolodziej Portúgal vann flottan 4-2 sigur gegn Danmörku á Parken í gærkvöld, í A-deild Þjóðadeildarinnar, degi eftir skyndilegt brotthvarf Cristiano Ronaldo. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi. Portúgal komst snemma yfir eftir frábært spil og mark frá Joao Cancelo en Mikkel Damsgaard jafnaði með frábæru skoti. Goncalo Ramos, sem var á eftir Ronaldo í goggunarröðinni á HM í sumar, kom hins vegar Portúgal strax yfir á nýjan leik og var Portúgal 2-1 yfir í hálfleik. Snemma í seinni hálfleik jafnaði Rasmus Höjlund metin eftir mikinn sprett og fagnaði í anda Ronaldo til að heiðra hetjuna sína. Vitinha og Joao Felix tryggðu hins vegar Portúgal sigur með mörkum eftir stoðsendingar frá Bruno Fernandes og Diogo Dalot. Klippa: Danmörk - Portúgal 2-4 Portúgal hefur þar með unnið fyrstu þrjá leiki sína í keppnina og er komið langleiðina áfram í 8-liða úrslitin en Danmörk er með þrjú stig. Þjóðadeild karla í fótbolta Tengdar fréttir Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Danski framherjinn Rasmus Höjlund fagnaði marki sínu gegn Portúgal í gær að hætti Cristiano Ronaldo og ýtti svo við þjálfara Portúgals, Jorge Jesus, eftir leik og gaf honum illt augnaráð. 2. október 2026 09:30 Mest lesið Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Fótbolti Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Fótbolti Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu Fótbolti Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Íslenski boltinn Álftanesi spáð sigri í Bónus-deild karla Körfubolti Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Fótbolti Viktor og Janus fengu silfur á HM eftir að gamall félagi stal senunni Handbolti Fleiri fréttir Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Sjá meira