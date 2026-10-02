Fótbolti

Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brott­hvarf Ron­aldo

Sindri Sverrisson skrifar
Goncalo Ramos nýtti tækifærið vel í fjarveru Cristiano Ronaldo.
Goncalo Ramos nýtti tækifærið vel í fjarveru Cristiano Ronaldo. Getty/Ernest Kolodziej

Portúgal vann flottan 4-2 sigur gegn Danmörku á Parken í gærkvöld, í A-deild Þjóðadeildarinnar, degi eftir skyndilegt brotthvarf Cristiano Ronaldo. Mörkin úr leiknum má sjá á Vísi.

Portúgal komst snemma yfir eftir frábært spil og mark frá Joao Cancelo en Mikkel Damsgaard jafnaði með frábæru skoti. Goncalo Ramos, sem var á eftir Ronaldo í goggunarröðinni á HM í sumar, kom hins vegar Portúgal strax yfir á nýjan leik og var Portúgal 2-1 yfir í hálfleik.

Snemma í seinni hálfleik jafnaði Rasmus Höjlund metin eftir mikinn sprett og fagnaði í anda Ronaldo til að heiðra hetjuna sína.

Vitinha og Joao Felix tryggðu hins vegar Portúgal sigur með mörkum eftir stoðsendingar frá Bruno Fernandes og Diogo Dalot.

Klippa: Danmörk - Portúgal 2-4

Portúgal hefur þar með unnið fyrstu þrjá leiki sína í keppnina og er komið langleiðina áfram í 8-liða úrslitin en Danmörk er með þrjú stig.

Þjóðadeild karla í fótbolta

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