Eftir meiðslamartröðina sem Emelía Óskarsdóttir mátti ganga í gegnum svo snemma á sínum fótboltaferli hafa síðustu dagar verið draumi líkastir. Hún er mætt í íslenska landsliðið og skoraði í gær í Meistaradeild Evrópu í fyrsta sinn.
Hin tvítuga Emelía var frá keppni í meira en 400 daga eftir að hafa slitið krossband í hné en sneri aftur á völlinn með liði sínu HB Köge fyrir tæpu ári síðan.
Síðan þá hefur leiðin legið upp á við og í síðustu viku var Emelía valin í fyrsta sinn í A-landsliðið, fyrir leikina mikilvægu við Króatíu í HM-umspilinu 9. og 13. október.
Emelía skoraði svo í fyrsta sinn í Meistaradeild Evrópu í gær, í 5-1 sigri danska liðsins Köge gegn Servette frá Sviss.
Markið skoraði Emelía á 88. mínútu þegar hún hristi af sér varnarmann og fékk sendingu frá Söruh Thygesen og kláraði færið sitt af öryggi. Markið má sjá hér að neðan en gestirnir frá Sviss voru afar ósáttir við að það fengi að standa og töldu Emelíu hafa brotið af sér.
Sigurinn ætti að gefa Köge byr undir báða vængi eftir sárgrætilegt 1-0 tap gegn Arsenal á útivelli í fyrsta leik keppninnar.
Næsti leikur Köge er við Nordsjælland á sunnudaginn, í dönsku úrvalsdeildinni, áður en hún kemur til móts við íslenska landsliðið sem ferðast á mánudaginn til Króatíu og mætir þar heimakonum næsta föstudag. Seinni leikurinn við Króatíu er svo á Laugardalsvelli 13. október.