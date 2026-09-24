Fótbolti

Líf og  Emelía með: Hópurinn sem á að taka næst­síðasta skrefið að HM í Brasilíu

Sindri Sverrisson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir fær nýjan makker með sér í miðja vörn Íslands því Ingibjörg Sigurðardóttir er ólétt.
Glódís Perla Viggósdóttir fær nýjan makker með sér í miðja vörn Íslands því Ingibjörg Sigurðardóttir er ólétt. Getty/Bradley Collyer

Líf Joostdóttir van Bemmel úr Breiðabliki og Emelía Óskarsdóttir, framherji Danmerkurmeistara Köge, eru báðar í íslenska landsliðshópnum sem mætir Króatíu í tveimur leikjum í fyrri umferð umspils um sæti á HM í Brasilíu.

Líf og Emelía eiga hvorug A-landsleik en þær eru á meðal leikmanna sem koma inn nú þegar Sandra María Jessen, Sædís Rún Heiðarsdóttir og Linda Líf Boama eru úr leik vegna meiðsla, og Ingibjörg Sigurðardóttir ólétt.

Einnig koma Ásdís Karen Halldórsdóttir og Natasha Anasi inn í hópinn.

Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari kynnti hópinn á blaðamannafundi í beinni útsendingu á Vísi.

Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli 9. október en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október.

Landsliðshópur Íslands:

  • Telma Ívarsdóttir - Víkingur R. - 12 leikir
  • Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 31 leikur
  • Fanney Inga Birkisdóttir - Vålerenga - 8 leikir
  • Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 18 leikir, 1 mark
  • María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF FF - 2 leikir
  • Glódís Perla Viggósdótttir - FC Bayern München - 148 leikir, 13 mörk
  • Guðrún Arnardóttir - Hammarby IF - 63 leikir, 1 mark
  • Arna Eiríksdóttir - Vålerenga - 4 leikir
  • Natasha Moraa Anasi - Grindavík/Njarðvík - 9 leikir, 1 mark
  • Líf Joostdóttir van Bemmel - Breiðablik
  • Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 65 leikir, 7 mörk
  • Katla Tryggvadóttir - AFC Fiorentina - 13 leikir
  • Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 64 leikir, 15 mörk
  • Ída Marín Hermannsdóttir - Hammarby IF - 9 leikir
  • Hildur Antonsdóttir - Newcastle United - 37 leikir, 2 mörk
  • Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 15 leikir, 1 mark
  • Ásdís Karen Halldórsdóttir - AIK FF - 2 leikir
  • Birta Georgsdóttir - Parma Calcio 1913 S.R.L. - 2 leikir
  • Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 60 leikir, 16 mörk
  • Hlín Eiríksdóttir - Malmö FF - 60 leikir, 8 mörk
  • Diljá Ýr Zomers - Brann - 27 leikir, 2 mörk
  • Emelía Óskarsdóttir - HB Koge
  • Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken FF - 5 leikir, 1 mark
HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið