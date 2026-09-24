Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sindri Sverrisson skrifar 24. september 2026 13:08 Glódís Perla Viggósdóttir fær nýjan makker með sér í miðja vörn Íslands því Ingibjörg Sigurðardóttir er ólétt. Getty/Bradley Collyer Líf Joostdóttir van Bemmel úr Breiðabliki og Emelía Óskarsdóttir, framherji Danmerkurmeistara Köge, eru báðar í íslenska landsliðshópnum sem mætir Króatíu í tveimur leikjum í fyrri umferð umspils um sæti á HM í Brasilíu. Líf og Emelía eiga hvorug A-landsleik en þær eru á meðal leikmanna sem koma inn nú þegar Sandra María Jessen, Sædís Rún Heiðarsdóttir og Linda Líf Boama eru úr leik vegna meiðsla, og Ingibjörg Sigurðardóttir ólétt. Einnig koma Ásdís Karen Halldórsdóttir og Natasha Anasi inn í hópinn. Þorsteinn Halldórsson landsliðsþjálfari kynnti hópinn á blaðamannafundi í beinni útsendingu á Vísi. Fyrri leikurinn við Króatíu er á útivelli 9. október en sá seinni á Laugardalsvelli 13. október. Landsliðshópur Íslands: Telma Ívarsdóttir - Víkingur R. - 12 leikir Cecilía Rán Rúnarsdóttir - Inter Milan - 31 leikur Fanney Inga Birkisdóttir - Vålerenga - 8 leikir Hafrún Rakel Halldórsdóttir - Bröndby IF - 18 leikir, 1 mark María Catharina Ólafsd. Gros - Djurgårdens IF FF - 2 leikir Glódís Perla Viggósdótttir - FC Bayern München - 148 leikir, 13 mörk Guðrún Arnardóttir - Hammarby IF - 63 leikir, 1 mark Arna Eiríksdóttir - Vålerenga - 4 leikir Natasha Moraa Anasi - Grindavík/Njarðvík - 9 leikir, 1 mark Líf Joostdóttir van Bemmel - Breiðablik Alexandra Jóhannsdóttir - Kristianstads DFF - 65 leikir, 7 mörk Katla Tryggvadóttir - AFC Fiorentina - 13 leikir Karólína Lea Vilhjálmsdóttir - Inter Milan - 64 leikir, 15 mörk Ída Marín Hermannsdóttir - Hammarby IF - 9 leikir Hildur Antonsdóttir - Newcastle United - 37 leikir, 2 mörk Emilía Kiær Ásgeirsdóttir - RB Leipzig - 15 leikir, 1 mark Ásdís Karen Halldórsdóttir - AIK FF - 2 leikir Birta Georgsdóttir - Parma Calcio 1913 S.R.L. - 2 leikir Sveindís Jane Jónsdóttir - Angel City FC - 60 leikir, 16 mörk Hlín Eiríksdóttir - Malmö FF - 60 leikir, 8 mörk Diljá Ýr Zomers - Brann - 27 leikir, 2 mörk Emelía Óskarsdóttir - HB Koge Thelma Karen Pálmadóttir - BK Häcken FF - 5 leikir, 1 mark HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Braut kynferðislega á Andy Carroll Enski boltinn Selfyssingar syrgja Sport Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Fótbolti Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Fótbolti Dauði varnarmannsins Fótbolti Yoro ekki til Íslands Fótbolti Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Fótbolti Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Fótbolti Orðinn nýr maður: „Þetta var orðið mjög þungt“ Fótbolti Mætir aftur til að vinna: „Veit núna að ég bý yfir svona geðveiki“ Sport Fleiri fréttir „Mjög nálægt þessu og fáum sanngjarna umspil núna“ Líf og Emelía með: Hópurinn sem á að taka næstsíðasta skrefið að HM í Brasilíu Sjáðu Þorstein kynna hópinn fyrir HM-leiki við Króata Braut kynferðislega á Andy Carroll Gæti þurft að skipta um herbergisfélaga Elías lengi frá eftir aðgerð á nýra Yoro ekki til Íslands „Væri fínt ef þetta væru sex mánuðir“ Vill leyfa bjórdrykkju á fótboltaleikjum aftur George Gillett látinn Danir litlir í sér: „Sitja hér tólf súrir menn“ Leikmenn Heimis funda á morgun fyrir leik gegn Ísrael Dauði varnarmannsins Landsliðið svitnaði undir vökulu auga vísindamanna Skuldir Manchester United enn yfir milljarði punda Porro missir af sex leikjum Hætti við að leggja skóna á hilluna til að fara í þúsund mörkin Eriksen yfirgefur Wolfsburg Hakimi fyrir dóm vegna nauðgunarásökunar „Skortur á einbeitingu og svo bara hrynur þetta“ Uppgjörið: Breiðablik - Czarni 2-6 | Blikar flengdir á pólskan máta Sigurður Egill og Aron Snær framlengja við Þrótt Owen farinn frá Val og fleiri breytingar boðaðar Rjúkandi blys á vellinum þegar City skoraði en mótbárur Glódísar dugðu ekki Uppgjörið: FH - Frankfurt 0-1| Eins marks tap gegn stórliðinu Rómantískur Arnar mun alltaf tryggja Aroni met Hvað er Onana að gera? Ætla að refsa sigursælasta liði Póllands Draumur strákanna brostinn og stelpunum skipað í ójafna leiki „Sjáum veikleika í þeirra leik“ Sjá meira