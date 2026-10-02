Arnar Gunnlaugsson og Ísak Bergmann Jóhannesson sitja fyrir svörum á blaðamannafundi KSÍ á Laugardalsvelli í dag, fyrir leik Íslands við Búlgaríu í Þjóðadeildinni í fótbolta. Bein útsending er á Vísi.
Fundurinn hefst klukkan 12:45 og bein útsending hefst örfáum mínútum fyrr í spilaranum hér að neðan. Ísak kemur svo í spjall við þá Henry Birgi Gunnarsson og Stefán Árna Pálsson strax eftir fund.
Arnar þurfti að gera breytingu á landsliðshópnum vegna meiðsla Kristals Mána Ingasonar og hefur kallað framherjann Daníel Tristan Guðjohnsen inn úr U21-landsliðinu. Daníel fer svo aftur til móts við U21-landsliðið fyrir mikilvægan leik þess við Færeyjar og verður ekki með A-landsliðinu gegn Eistlandi í Tallinn á þriðjudaginn.
Búlgaría mætir með nýjan landsliðsþjálfara sem tók tímabundið við liðinu eftir að Aleksandar Dimitrov tilkynnti strax eftir 0-0 jafnteflið við Eistland á þriðjudag að hann væri hættur. Atanas Ribarski, þjálfari U19-landsliðsins, stýrir nú A-landsliðinu eftir að hafa fengið UEFA Pro þjálfaragráðuna fyrir aðeins viku síðan.
Ísland er komið í efsta sæti 4. riðils C-deildar eftir 3-0 sigurinn gegn Lúxemborg á þriðjudag og 1-1 jafntefli við Eistland í fyrsta leik. Búlgaría er með eitt stig, eftir tap gegn Lúxemborg og jafntefli við Eistland.
Efsta lið riðilsins kemst beint upp í B-deild, fær sæti í þriðja styrkleikaflokki í stað þess fjórða fyrir dráttinn í undankeppni EM og gæti mögulega fengið sæti í EM-umspili ef á þarf að halda.