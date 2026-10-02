Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fann mikið magn vímuefna og fjármuna í bifreið manns sem stöðvaður var við hefðbundið umferðareftirlit í umdæmi stöðvar 1, sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og á Seltjarnarnesi.
Frá þessu er greint í dagbók lögreglu. Þar kemur einnig fram að eftir að maðurinn var stöðvaður hafi grunsemdir vaknað um að hann væri hugsanlega að stunda sölu og dreifingu vímuefna. Þá hófst leit sem endaði með því að mikið magn fannst. Maðurinn var handtekinn og vistaður í fangaklefa.
Í dagbók kemur einnig fram að þrír gisti í fangaklefa eftir nóttina og að 65 mál hafi verið skráð í kerfi lögreglu á milli klukkan 17 og klukkan fimm. Lögreglan sinnti umferðareftirliti víða um höfuðborgarsvæðið samkvæmt dagbók og hafði þá afskipti af ökumönnum vegna gruns um að þeir ækju undir áhrifum áfengis eða annarra vímuefna eða vegna þess að þeir voru ekki með ökuréttindi.