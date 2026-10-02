Mennta- og barnamálaráðuneytið segir markmið fyrirhugaðra breytinga á námsmati við lok grunnskóla að gera framsetningu einkunna skýrari og samræmdari og þannig stuðla að auknu jafnræði nemenda, óháð því hvaða skóla þeir sækja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu en þar er einnig farið ítarlega yfir merkingu hverrar einkunnar fyrir sig.
Í nýju námsmati er samkvæmt tilkynningu gerður greinarmunur á lokaeinkunn og einkunn fyrir einstaka verkefni og próf. Í tilkynningu segir að þegar komi að námsmati á verkefnum og einstaka prófum megi nota einkunnakvarðann 1 til 10 og þá geti einkunnin 7 merkt að nemandinn hafi náð 70 prósent árangri í viðkomandi verkefni eða prófi. Sé hins vegar um að ræða lokaeinkunn nemanda eftir heilt skólaár skuli hún birt á kvarðanum 4 til 10.
„Hér er afar mikilvægt að hafa í huga að lokaeinkunn samkvæmt aðalnámskrá er mat á „hæfni” nemenda eftir heilt skólaár en er ekki einkunn fyrir eitt lokapróf. Nemendur fá ýmis konar leiðsögn og endurgjöf yfir skólaárið sem felur ekki alltaf í sér eina einkunn. Hæfniviðmið aðalnámskrár sem kennarar byggja kennslu á eru lýsing á því sem nemandi á að hafa náð tökum á,“ segir um þetta í tilkynningu mennta- og barnamálaráðuneytisins.
Merking lokaeinkunna er svona í nýju námsmati samkvæmt tilkynningu ráðuneytisins:
Í tilkynningu segir að samhliða breytingu á námsmati sé stefnt að því að bæta upplýsingagjöf til nemenda og foreldra þannig að þeir eigi auðveldara með að átta sig á stöðu í námi, framförum og þeirri hæfni sem nemandinn hefur náð.
Í tilkynningu ráðuneytisins er fjallað nokkuð ítarlega um muninn á verkefna- eða prófaeinkunn og lokaeinkunn. Þar segir að lokaeinkunn sé annars eðlis og skuli lýsa hæfni sem nemandi hafi náð eftir heilt skólaár. Við lokamat á hæfni nemenda sé því litið til allra verkefna, prófa og annarrar frammistöðu sem nemandi hefur sýnt af sér yfir allan veturinn.
Þá kemur fram að ekki sé talið forsvaranlegt að gefa barni lokaeinkunnina 1, 2 eða 3 eftir heilt skólaár. Lokaeinkunn í grunnskóla eigi fyrst og fremst að meta stöðu nemandans í námi. Einkunnin fjórir segi einfaldlega að hæfniviðmiðum hafi ekki verið náð og þá fylgir umsögn með lokaeinkunn sem segir hvar nemandinn stendur og hvað þarf að bæta.
„Eins og fyrr segir þá er lokaeinkunn byggð á frammistöðu alls skólaársins en ekki einu prófi. Að sjálfsögðu geta nemendur fengið 1–4 í einkunn fyrir einstök próf og verkefni sem tekin eru á skólaárinu. Fái nemandi ítrekaðar einkunnir á bilinu 1–4 kallar það eftir viðbrögðum skólans í formi aukins stuðnings eða einstaklingsmiðaðs náms,“ segir að lokum.
Grunnskólakennari gagnrýndi nýjan kvarða fyrr í vikunni og spurði í hvaða vitleysu einkunnakerfi hérlendis væru stödd. Reglugerð um nýja einkunnagjöf sem eigi að innleiða í vor sé ekki úthugsuð en það þurfi fyrst að breyta aðalnámskrá og því næst eigi að setja upp kvarða sem passi fyrir þá aðalnámskrá. Það sé skammsýni að telja að nýr kvarði verði breyting til hins betra.
Þann 7. ágúst tilkynnti menntamálaráðherra um breytingar á námsmati í grunnskóla. Einkunnir verða birtar í tölum í stað bókstafa og verða breytingarnar innleiddar í tveimur áföngum, í 10. bekk næsta vor og 4. og 7. bekk vorið 2028.
Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambandsins, sagði um breytingarnar í sumar að kennarar hefðu viljað samráð frekar en samtal um ákvörðun er varðar breytt námsmat í grunnskólum landsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur mikill hiti verið á fundum kennara, skólastjórnenda og fulltrúa ráðuneytisins síðustu daga.
Barna- og menntamálaráðherra segir misræmi í einkunnagjöf við útskrift nemenda úr grunnskóla búa til falskt öryggi. Verið sé að mismuna nemendum sem komast ef til vill ekki í sitt fyrsta val um framhaldsskóla vegna þessa. Þá er hún döpur yfir fylgi Flokks fólksins sem mælist utan þings.
Mennta- og barnamálaráðuneytið hefur hrint af stað breytingum á námsmati í grunnskólum með það að markmiði að gera einkunnagjöf skýrari. Meðal áforma er að einkunnir verði birtar í tölustöfum í stað bókstafa.
Áform mennta- og barnamálaráðuneytisins um breytingar á námsmatshluta aðalnámskrár grunnskóla sem miða að því að námsmat verði sett fram með tölum en ekki bókstöfum hafa verið kynnt í samráðsgátt stjórnvalda. Ráðgert er að allar lokaeinkunnir verði settar fram í tölum og að kvarðinn verði skyldubundinn við lok fjórða, sjöunda og tíunda bekkjar.