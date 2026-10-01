Ásdís Kristjánsdóttir segir Kópavogsbæ hafa verið að prófa sig áfram með nýja útboðsleið þegar bygging stúku við Kórinn var boðin út. Kærunefnd útboðsmála hefur úrskurðað útboðið ólögmætt. Ásdís segir orð oddvita Samfylkingar um að bærinn hafi flýtt sér um of vera dapurlegt pólitískt útspil.
Jónas Már Torfason oddviti Samfylkingarinnar greindi frá því í færslu í morgun að útboð Kópavogsbæjar vegna byggingar stúku við Kórinn hefði verið dæmt ólögmætt. Útboðið hefði verið fellt úr gildi og skaðabótaskylda bæjarins viðurkennd.
Samningur vegna útboðsins er upp á rúma tvo milljarða króna og hafði Kópavogsbær ákveðið að ganga til samninga við ÞG Verktaka en samningagerð var stöðvuð í sumar af kærunefnd útboðsmála eftir að Ístak kærði niðurstöðu þess.
„Annar bjóðandinn [ÍSTAK] skilar nýju tilboði eftir athugasemdir frá bænum og lækkar síðan í stigagjöfinni. Þetta er svolítið eins og þú myndir fara með próf til kennara og fá endurgjöf og bregðast við endurgjöfinni og fá lægri einkunn. Það var talið ólögmætt,“ sagði Jónas Már í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar.
Ásdís Kristjánsdóttir svaraði skriflegum spurningum fréttastofu um málið og hún segir að verið sé að meta hver viðbrögð bæjarins verði. Næstu skref verði tekin af skynsemi og yfirvegun.
„Við vorum að prófa okkur áfram í nýrri útboðsleið sem við höfum mikla trú á. Við teljum að Kópavogsbær fái meiri gæði og hagkvæmari niðurstöður úr slíkri útboðsleið,“ segir í svörum Ásdísar.
„Niðurstaðan er vissulega önnur en við vonuðumst eftir en mikilvægt er að hafa í huga að ferlið í heild var ekki úrskurðað ólögmætt heldur aðeins hluti þess sem við getum mögulega endurtekið.“
Jónas sagði í viðtali í hádegisfréttum Bylgjunnar að útboðið hefði borið öll merki þess að Kópavogsbær hefði flýtt sér við gerð þess og setti það í samhengi við sveitarstjórnarkosningarnar þann 16. maí síðastliðinn. Sjálfstæðismenn í bæjarstjórn hefðu barið sér á brjóst fyrir kosningar í maí og gert mikið úr þessum áfanga.
Benti Jónas Már meðal annars á að til hefði staðið að taka fyrstu skóflustungu daginn fyrir kosningar sem síðan hefði verið hætt við þar sem kæra vegna útboðsins hefði borist.
„Mér finnst þetta dapurlegt pólitískt útspil hjá oddvita Samfylkingar,“ skrifar Ásdís.
„Það var engin ákvörðun tekin um skóflustungu fyrir kosningar, þó að vissulega hefðum við viljað klára málið á kjörtímabilinu enda framkvæmdin á fjárhagsáætlun. Þá virðist hann byggja þessa fullyrðingu um skóflustungu degi fyrir kosningar á getgátum sem hann heyrði úti í bæ,“ segir Ásdís og bætir við að á þeim tíma hafi hún verið á kafi í kosningabaráttu að heyra í Kópavogsbúum.
„Þá er ljóst að oddviti Samfylkingarinnar er að misskilja úrskurðinn og heldur því fram að útboðsleiðin hafi verið dæmd ólögleg, sem er ekki rétt. Þá er mikilvægt að halda því til haga að málið á sér langa sögu, allt til ársins 2012, og var svo sannarlega kosningaáhersla meirihlutans enda ekki úr lausu lofti gripin og mikilvæg uppbygging fyrir samfélagið í efri byggðum.“
Í viðtali sínu sagði Jónas Már að ef niðurstaðan yrði sú að hefja þyrfti ferlið upp á nýtt þætti honum ástæða til að endurskoða teikningar sem hafi aðeins verið miðaðar við lágmarkskröfur mannvirkjanefndar KSÍ.
Ásdís telur ekki ástæðu til að endurskoða teikningar af byggingunni.
„Fulltrúar HK höfðu aðkomu að málinu og var horft til þarfagreiningar félagsins. Í svona stórum framkvæmdum er mikilvægt að hafa í huga að kjörnir fulltrúar eru að sýsla með fé Kópavogsbúa. Það má vel vera að einhverjir hafi væntingar um að ráðast í enn stærri framkvæmdir en það kostar fjármagn og hærri rekstrarkostnað.“
„Það sem skiptir öllu máli er að við höfum tekið ákvörðun um að ráðast í hagkvæma og skynsama uppbyggingu sem mætir þörfum iðkenda og samfélagsins,“ skrifar Ásdís.
Ásdís sagði enga skaðabótakröfu vera komna fram en Steinn Sigríðar Finnbogason, yfirlögfræðingur Kópavogs, segir að búið sé að hafa samband við lögmenn kæranda og kalla eftir tölum.
„Niðurstaðan var að það væri skaðabótaskylda gagnvart kæranda vegna kostnaðar við að taka þátt í hluta af ferlinu,“ segir Steinn í samtali við Vísi og bætir við að bráðabirgðaniðurstaða sem barst frá kærunefnd útboðsmála í júlí, þar sem því var hafnað að aflétta banni við samningagerð, hafi gefið í skyn að svona gæti farið.
Hann segir að málið fái núna meðferð innan stjórnsýslunnar. Aðspurður hvort hann sé sammála dómnum segir hann matið hart.
„Þetta eru allt góðar athugasemdir en þetta er svolítið hart metið. Það eru athugasemdir við mat matsnefndar og hvernig einkunnir tengjast umsögnum hennar. Þetta eru lögfræðilegar athugasemdir og leiðinlegt að þetta skuli metið svo gróft að það þurfi að endurtaka þetta allt. Í allri kærunni voru þetta ekki stóru atriðin, það var ekki mikið byggt á þessu í upphafi.“
Steinn segir útboðið ekki hafa verið venjulegt heldur það sem hann kallar samkeppnisviðræður en í því felist að bærinn fái tillögu, bjóðendur síðan matið á þeim og svo fara fram viðræður. Í kjölfarið sé gert ráð fyrir öðrum tillögum frá þátttakendum útboðsins.
„Skipulagið á þessu var þannig að Kópavogsbær, sem kaupandi og hluti af viðræðunefnd, sendir tillögur til matsmanna sem eiga að vera eins óháðir og hægt er. Þeir fengu tillögurnar nafnlaust, gefa einkunn og umsögn og senda það svo til baka til okkar sem erum að vinna að þessu.“
Hann segir að vissulega hafi verið tímapressa á verkefninu.
„Stúkan átti að vera komin í lok ársins 2027 en það voru margir áfangar sem hefði þurft að ná fram að því. Ég hefði viljað að það hefði verið byrjað á þessu fyrr, undirbúningurinn var mikill og það var hraði á þessu.“
„En ég held að þetta atriði sem þetta fellur á, ég er ekki viss um að það hafi verið tímapressa á matsmönnunum. Þeir fengu tillögurnar og höfðu sinn tíma til að skila af sér. Ég held að enginn hafi verið í vandræðum með tíma,“ segir Steinn að lokum.