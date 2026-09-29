„Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Stefán Marteinn Ólafsson skrifar 29. september 2026 18:15 Lúðvík Gunnarsson annar þjálfara u21 landsliðs Íslands Guðmundur/Vísir EM draumur Íslands lifir eftir frábæran 5-1 sigur á Sviss í dag. Lúðvík Gunnarsson þjálfari Íslenska u21 landsliðsins var að vonum ánægður eftir sigurinn. „Virkilega góður leikur hjá okkar drengjum“ sagði Lúðvík Gunnarsson annar þjálfara u21 landsliðs Íslands eftir sigurinn í dag. „Við gerðum svona nokkurn veginn það sem við lögðum upp með. Við spiluðum góðan varnarleik og eins og við töluðum um fyrir leik þá erum við með hættulega menn þarna fram á við sem geta gert ótrúlegustu hluti“ Íslenska liðið var virkilega beitt fram á við og var unun að horfa á strákana fremst leika listir sínar. „Þeir eru helvíti seigir þessir drengir og koma með mjög margt skemmtilegt að borðinu. Þeir eru ólíkir en eru með ofboðslega mikil gæði og þegar þeir sýna þessi gæði eins og þeir gerðu í dag þá er ógeðslega gaman að horfa á þá“ Íslenska liðið datt örlítið niður í leiknum en létu það þó ekki slá sig út. „Það kom þarna kafli í leiknum þar sem við duttum aðeins niður en við erum bara góðir í þeim köflum eins og staðan er akkúrat í dag. Við erum ekki að fara of langt niður og við náum að halda góðu jafnvægi áfram og svo létum við kné fylgja kviði eftir að mörkin fóru að koma inn“ „Þetta var bara ógeðslega góð frammistaða hjá strákunum og þeir eiga mikið hrós skilið“ Íslenska liðið er búið að koma sér í góða stöðu fyrir lokaleik sinn í riðlinum gegn Færeyjum. Íslenska liðið þarf sigur og vona að Sviss geri ekki mikið á móti Frökkum til að tryggja sig í umspil fyir EM. „Þegar við tókum við þessu á sínum tíma þá var þetta bara mjög einfalt í rauninni. Við ætluðum ekkert að vera litlir, við ætluðum að að keyra á þetta og fara fulla ferð“ „Þetta er búið að vera þannig núna í síðustu leikjum að það hefur verið góður stígandi í spilamennskunni. Úrslitin á móti Frakklandi í síðsta leik voru mjög góð, úrslitin í dag eru virkilega góð og við verðum að vinna leikinn á móti Færeyjum og vona að Sviss fái ekki mikið út úr leiknum gegn Frökkum þannig þetta er ekki alveg í okkar höndum annað en það að við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ sagði Lúðvík Gunnarsson. Landslið karla í fótbolta Fótbolti Mest lesið Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Fótbolti City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Enski boltinn Björk segir öllum þjálfurum upp Sport Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir Fótbolti Veittist að þjálfara í 3. flokki og málið á borð HSÍ Handbolti Hörður svarar: „Svo alvarlegar ásakanir eiga ekki heima í opinberri umræðu“ Handbolti Átti aldrei að geta hlaupið aftur en vann Bakgarðinn Sport Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Íslenski boltinn Leik lokið: Valur - Mors-Thy 39-28 | Þar lágu Danir í þvi Handbolti Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl Fótbolti Fleiri fréttir „Ég gef ekki kost á mér í næsta leik“ „Get ekki beðið um mikið meira“ Meistarataktar í Sevilla frá upphafi til enda „Langt síðan við unnum fótboltaleik“ „Frá morgunmat fram á 90. mínútu“ Tíu tékkar réðu ekki við Englendinga Uppgjörið: Lúxemborg - Ísland 0-3 | Gott svar við döprum upphafsleik Einkunnir Íslands: Lúxus frá Andra Lucasi í Lúxemborg Stressaður Arnar verði að vinna: „Er þetta of flókið?“ „Það er ekkert grín að skora fimm mörk í landsleik“ „Við ætlum bara að klára okkar og gera það sem við mögulega getum“ Uppgjörið: Ísland - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir „Þýðir ekkert að væla yfir stöðunni“ Vandræðalegt viðtal við stjórnanda City Þakklátur Gylfi Þór byrjar í kvöld: „Núna er þetta öðruvísi“ Gylfi Þór kemur inn í byrjunarlið Íslands Harðorð yfirlýsing Manchester City Tjáir sig um City: „Íþróttalegt réttlæti var ekki til staðar“ City sekir: Trufluðu rannsókn og svindl upp á 140 milljarða Fundaði með Sir Alex um að spila á miðjunni með Keane 50 Íslendingar meðal 8.500 áhorfenda Arnar fái silkihanskameðferð: „Um hvað ertu að tala?“ Leikdagur í Lúx: Rodrigues er fífl City vissi af dómnum í júlí og eyddi 450 milljónum Ætlar að dreifa fé í aðdraganda kosninga Líklegra að Ísland verði í næstneðsta flokki Fluttur á sjúkrahús með alvarlega áverka eftir slys í mötuneyti Fékk engar skýringar á mestu vonbrigðum ferilsins Heimir gaf frí Viðbrögðum framkvæmdastjóra Manchester City lekið í BBC Sjá meira