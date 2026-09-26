Kvikmyndaframleiðandinn Sigurjón Sighvatsson fékk óvænt heiðursverðlaun RIFF í gær fyrir æviframlag sitt til kvikmyndalistarinnar. Verðlaunin voru veitt á sérstakri tvöfaldri sýningu samstarfsverka Sigurjóns og leikstjórans heitins Davids Lynch.
Sigurjón var viðstaddur sýningu á upphafsþætti þáttanna frægu Twin Peaks og nýrrar 4K-endurgerðar kvikmyndarinnar Wild at Heart en verkin komu bæði út með fárra vikna millibili árið 1990. Í tilkynningu frá RIFF segir að verkin tvö séu tímamótaverk í samstarfi Lynch og Sigurjóns og skipa sömuleiðis sérstakan sess í höfundarverki Lynch. Wild at Heart hlaut meðal annars Gullpálmann á kvikmyndahátíðinni í Cannes og Twin Peaks er sagt hafa opnað nýjan kafla í sjónvarpssögunni.
„Kvöldið varð þannig bæði hátíð kvikmyndalistarinnar og persónulegur heiðursvottur til eins áhrifamesta íslenska kvikmyndaframleiðandans á alþjóðavettvangi,“ segir í tilkynningu frá RIFF.
Heiðursverðlaunahafar RIFF eru að jafnaði kynntir með margra vikna fyrirvara. Að þessu sinni var þó ákveðið að halda tilnefningunni og verðlaunaafhendingunni leyndri. RIFF hafi því komið Sigurjóni skemmtilega á óvart í gærkvöldi.
„Með heiðursverðlaununum þakkar Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík Sigurjóni Sighvatssyni fyrir æviframlag hans til kvikmyndalistarinnar. Ferill hans sýnir hversu mikilvægt hlutverk framleiðandans er við að gera djarfar hugmyndir að veruleika og skapa verk sem lifa með áhorfendum áratugum saman.“
Í ár eru fjörutíu ár liðin frá því að Sigurjón, ásamt öðrum, stofnaði Propaganda Films. Framleiðslufyrirtækið hafi átt stóran þátt í að móta myndmál kvikmynda, sjónvarps, auglýsinga og tónlistarmyndbanda og skapað framsæknu listafólki svigrúm til að fylgja eigin sýn. Samstarf Sigurjóns og Lynch sé dæmi um þá „listrænu djörfung“ sem hafi einkennt Propaganda Films.
Alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík 2026, RIFF, hófst 24. september og stendur til 4. október.
Alþjóðleg kvikmyndahátíð í Reykjavík hefst í kvöld, fimmtudaginn 24. september, með sýningu opnunarmyndarinnar The Last First: Winter K2 í Háskólabíói. Uppselt er í bæði sal 1 og sal 2, enda hefur myndin vakið gríðarlegan áhuga.
Edda Björgvinsdóttir segist vera með tárin í augunum af þakklæti en hún var heiðruð á setningu UngRIFF, kvikmyndahátíð fyrir börn og ungmenni og veitti Halla Tómasdóttir forseti Íslands henni heiðursverðlaunin í Smárabíó. Þá var hátíðin einnig sett í Króksbíói á Sauðárkróki.
Sænski stórleikarinn Alexander Skarsgård verður heiðursgestur á setningu RIFF, alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík, í ár sem sett verður í Háskólabíói fimmtudaginn 24. september. Skarsgård tekur við heiðursverðlaunum RIFF í ár fyrir framúrskarandi listfengi.