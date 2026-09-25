Bíó og sjónvarp

Gugga í gúmmí­bát hand­tekin á frum­sýningu

Boði Logason skrifar
Gugga í gúmmíbát ásamt vinkonu sinni. Leikarar í lögreglubúningum sáu til þess að þær væru í öruggum höndum.
Gugga í gúmmíbát ásamt vinkonu sinni. Leikarar í lögreglubúningum sáu til þess að þær væru í öruggum höndum. Hulda Margrét

Þættirnir Dagbók lögreglu voru frumsýndir í Smárabíó á miðvikudagskvöld en þeir byggja á raunverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunnar.

Þættirnir eru sýndir á streymisveitunni Sýn+ og kemur fyrsti þáttur inn í dag.

Margir af þekktustu leikurum landsins koma við sögu í fjölbreyttum og ófyrirsjáanlegum útköllum, þar sem óvæntar uppákomur eru aldrei langt undan. 

Á meðal leikara eru Aron Már Ólafsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Kjartan Darri Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Saga Garðarsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir, Jörundur Ragnarsson og Ilmur Kristjánsdóttir. 

Leikstjórn er í höndum Ólafs Ásgeirssonar og framleiðendur eru Fannar Scheving Edwardsson og Þórunn Elva Þorgeirsdóttir. 

Þættina má nálgast á SÝN+.

Kóngurinn í tækjunum, Ívar Guðmundsson ásamt kærustu sinni, Evu Björg Halldórsdóttur.Hulda Margrét
Katrín Halldóra leikkona ásamt fjölskyldu sinni.Hulda Margrét
Útvarpsmaðurinn Andri Björns að hnykkla vöðvana ásamt góðum félögum.Hulda Margrét
Systurnar Mist og Gunnlöð Jóna Rúnarsdættur skemmtu sér konunglega.Hulda Margrét
Sveinn Ólafur Gunnarsson leikari ásamt syni sínum.Hulda Margrét
Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir fer með hlutverk í þáttunum, hún mætti ásamt eiginmanni sínum, Þorsteini Eggertssyni.Hulda Margrét
Þættirnir Dagbók lögreglu eru sýndir á Sýn+ og er fyrsti þáttur kominn inn.Hulda Margrét
Leikararnir Sigurður Þór Óskarsson og Oddur Júlíusson létu sig ekki vanta. Annar með hatt en hinn ekki.Hulda Margrét
Fyrrum knattspyrnumaðurinn og nú framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Sýn, Guðmundur Björnsson, mætti hress og kátur ásamt dætrum sínum.Hulda Margrét
Systurnar Sigríður og Sólborg Guðbrandsdætur og Haraldur Ari Karlsson, kvikmyndagerðarmaður.Hulda Margrét
Fjórar fræknar. Þessar vinkonur voru í stuði. Þrjár í leðurjakka en sú fjórða í blazer.Hulda Margrét
Mummi Lú ljósmyndari var handtekinn af lögreglumönnunum, eiginkonan hafði gaman af því og brosti út að eyrum.Hulda Margrét
Þættirnir henta öllum aldurshópum.Hulda Margrét
Þórunn Elva og Berglind Alda voru í stuði. Grænt og svart. Eins og búningar ítalska úrvalsdeildarliðsins Sassuolo.Hulda Margrét
Þessi skemmtu sér konunglega, að sögn viðstaddra.Hulda Margrét
Fatahönnuðurinn Hulda Halldóra sá um búninga í þáttunum, hér er hún ásamt Katrínu Árnadóttur sem sá um förðun.Hulda Margrét
Áslákur Ingvarsson og Sveinn Ólafur Gunnarsson spakir.Hulda Margrét
Drengurinn fékk miðstærð af Pepsi og miðstærð af poppi á meðan pabbinn lét sér nægja litla Pepsi en leyfði sér stóran skammt af poppi.Hulda Margrét
Drottningin í dagskrárdeildinni á Sýn Hólmfríður Aðalsteinsdóttir mætti ásamt vinkonu sinni.Hulda Margrét
Vinnumágarnir, Gunnar Sigurjónsson, framkvæmdastjóri hjá Sýn, og Gunnar Johannesson, eiginmaður Kristjörnu Thors framkvæmdastjóra miðla hjá Sýn. Hulda Margrét
Sólbjört Vera og vinkona í stuði.Hulda Margrét
Dagbók lögreglu byggir á raunverulegum útköllum hjá lögreglunni.Hulda Margrét
Taska og trefill er ómissandi kombó í kvikmyndahúsum landsins.Hulda Margrét
Fjórar skvísur á Sýn. Förðunarfræðingarnir Íris Bergsdóttir og Thelma Erlendsdóttir ásamt geitunum á markaðsdeildinni Rakel Þorsteinsdóttur og Ingu Heiðu Lunddal Gestsdóttur.Hulda Margrét
Það var leitað á tónlistarmanninum og leikaranum Króla þegar hann mætti í hús.Hulda Margrét
Kristjana Thors Brynjólfsdóttir mætti ásamt eiginmanni sínum, Þorvarði Johannessyni.Hulda Margrét
Í fyrstu virðist þessi einungis halda á poppi, en ef rýnt er í myndina sést í rörið á Pepsi glasinu. Allt í einni hendi. Alvöru hæfileiki!Hulda Margrét
Fólkið á bakvið þættina. Frá vinstri, Fannar Scheving, Katrín Halldóra, Þórunn Elva, Oddur Júlíusson, Darri Kristjáns og leikstjórinn Ólafur Ásgeirsson.Hulda Margrét
Leikarinn Darri Kristjánsson mætti ásamt börnunum sínum.Hulda Margrét
Sindri Kamban og Ingvi Rafn Björgvinsson létu sig ekki vanta.Hulda Margrét
Leikkonan Katla Margrét Þorgeirsdóttir fer með hlutverk í þáttunum og mætti ásamt syni sínum.Hulda Margrét
Þættirnir verða sýndir á Sýn+ og eru bráðskemmtilegir.Hulda Margrét

Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Sýn


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