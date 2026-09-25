Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu Boði Logason skrifar 25. september 2026 10:34 Gugga í gúmmíbát ásamt vinkonu sinni. Leikarar í lögreglubúningum sáu til þess að þær væru í öruggum höndum. Hulda Margrét Þættirnir Dagbók lögreglu voru frumsýndir í Smárabíó á miðvikudagskvöld en þeir byggja á raunverulegum útköllum sem hafa komið fyrir í dagbók lögreglunnar. Þættirnir eru sýndir á streymisveitunni Sýn+ og kemur fyrsti þáttur inn í dag. Margir af þekktustu leikurum landsins koma við sögu í fjölbreyttum og ófyrirsjáanlegum útköllum, þar sem óvæntar uppákomur eru aldrei langt undan. Á meðal leikara eru Aron Már Ólafsson, Katrín Halldóra Sigurðardóttir, Kjartan Darri Kristjánsson, Oddur Júlíusson, Saga Garðarsdóttir, Vigdís Halla Birgisdóttir, Jörundur Ragnarsson og Ilmur Kristjánsdóttir. Leikstjórn er í höndum Ólafs Ásgeirssonar og framleiðendur eru Fannar Scheving Edwardsson og Þórunn Elva Þorgeirsdóttir. Þættina má nálgast á SÝN+. Kóngurinn í tækjunum, Ívar Guðmundsson ásamt kærustu sinni, Evu Björg Halldórsdóttur.Hulda Margrét Katrín Halldóra leikkona ásamt fjölskyldu sinni.Hulda Margrét Útvarpsmaðurinn Andri Björns að hnykkla vöðvana ásamt góðum félögum.Hulda Margrét Systurnar Mist og Gunnlöð Jóna Rúnarsdættur skemmtu sér konunglega.Hulda Margrét Sveinn Ólafur Gunnarsson leikari ásamt syni sínum.Hulda Margrét Jóhanna Fjóla Ólafsdóttir fer með hlutverk í þáttunum, hún mætti ásamt eiginmanni sínum, Þorsteini Eggertssyni.Hulda Margrét Þættirnir Dagbók lögreglu eru sýndir á Sýn+ og er fyrsti þáttur kominn inn.Hulda Margrét Leikararnir Sigurður Þór Óskarsson og Oddur Júlíusson létu sig ekki vanta. Annar með hatt en hinn ekki.Hulda Margrét Fyrrum knattspyrnumaðurinn og nú framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Sýn, Guðmundur Björnsson, mætti hress og kátur ásamt dætrum sínum.Hulda Margrét Systurnar Sigríður og Sólborg Guðbrandsdætur og Haraldur Ari Karlsson, kvikmyndagerðarmaður.Hulda Margrét Fjórar fræknar. Þessar vinkonur voru í stuði. Þrjár í leðurjakka en sú fjórða í blazer.Hulda Margrét Mummi Lú ljósmyndari var handtekinn af lögreglumönnunum, eiginkonan hafði gaman af því og brosti út að eyrum.Hulda Margrét Þættirnir henta öllum aldurshópum.Hulda Margrét Þórunn Elva og Berglind Alda voru í stuði. Grænt og svart. Eins og búningar ítalska úrvalsdeildarliðsins Sassuolo.Hulda Margrét Þessi skemmtu sér konunglega, að sögn viðstaddra.Hulda Margrét Fatahönnuðurinn Hulda Halldóra sá um búninga í þáttunum, hér er hún ásamt Katrínu Árnadóttur sem sá um förðun.Hulda Margrét Áslákur Ingvarsson og Sveinn Ólafur Gunnarsson spakir.Hulda Margrét Drengurinn fékk miðstærð af Pepsi og miðstærð af poppi á meðan pabbinn lét sér nægja litla Pepsi en leyfði sér stóran skammt af poppi.Hulda Margrét Drottningin í dagskrárdeildinni á Sýn Hólmfríður Aðalsteinsdóttir mætti ásamt vinkonu sinni.Hulda Margrét Vinnumágarnir, Gunnar Sigurjónsson, framkvæmdastjóri hjá Sýn, og Gunnar Johannesson, eiginmaður Kristjörnu Thors framkvæmdastjóra miðla hjá Sýn. Hulda Margrét Sólbjört Vera og vinkona í stuði.Hulda Margrét Dagbók lögreglu byggir á raunverulegum útköllum hjá lögreglunni.Hulda Margrét Taska og trefill er ómissandi kombó í kvikmyndahúsum landsins.Hulda Margrét Fjórar skvísur á Sýn. Förðunarfræðingarnir Íris Bergsdóttir og Thelma Erlendsdóttir ásamt geitunum á markaðsdeildinni Rakel Þorsteinsdóttur og Ingu Heiðu Lunddal Gestsdóttur.Hulda Margrét Það var leitað á tónlistarmanninum og leikaranum Króla þegar hann mætti í hús.Hulda Margrét Kristjana Thors Brynjólfsdóttir mætti ásamt eiginmanni sínum, Þorvarði Johannessyni.Hulda Margrét Í fyrstu virðist þessi einungis halda á poppi, en ef rýnt er í myndina sést í rörið á Pepsi glasinu. Allt í einni hendi. Alvöru hæfileiki!Hulda Margrét Fólkið á bakvið þættina. Frá vinstri, Fannar Scheving, Katrín Halldóra, Þórunn Elva, Oddur Júlíusson, Darri Kristjáns og leikstjórinn Ólafur Ásgeirsson.Hulda Margrét Leikarinn Darri Kristjánsson mætti ásamt börnunum sínum.Hulda Margrét Sindri Kamban og Ingvi Rafn Björgvinsson létu sig ekki vanta.Hulda Margrét Leikkonan Katla Margrét Þorgeirsdóttir fer með hlutverk í þáttunum og mætti ásamt syni sínum.Hulda Margrét Þættirnir verða sýndir á Sýn+ og eru bráðskemmtilegir.Hulda Margrét Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Sýn Mest lesið Margot Robbie ekki lengur Margot Robbie Lífið Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu Bíó og sjónvarp Léleg lokasena skemmir ágætt leikrit Menning Hvað veistu um… kvikmyndahátíðir? 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