Bíó og sjónvarp

Hjónin David Leitch og Kelly McCormick hlutu heiðurs­verð­laun RIFF

Freyja Þórisdóttir skrifar
Frá vinstri: Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF; Elísabet Ronaldsdóttir, klippari og samstarfskona heiðursverðlaunahafanna til fjöldamargra ára; heiðursverðlaunahafarnir David Leitch og Kelly McCormick; Rúnar Freyr Gíslason, formaður Menningarráðs Reykjavíkur.
Frá vinstri: Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF; Elísabet Ronaldsdóttir, klippari og samstarfskona heiðursverðlaunahafanna til fjöldamargra ára; heiðursverðlaunahafarnir David Leitch og Kelly McCormick; Rúnar Freyr Gíslason, formaður Menningarráðs Reykjavíkur. Aðsend

Leikstjórinn David Leitch og framleiðandinn Kelly McCormick hlutu í gær, laugardaginn 26. september, heiðursverðlaun Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík fyrir framúrskarandi listfengi. Verðlaunin voru afhent við móttöku RIFF og Reykjavíkurborgar í Listasafni Reykjavíkur.

Kemur þetta fram í tilkynningu en þar segir einnig að það hafi verið Rúnar Freyr Gíslason, formaður Menningarráðs Reykjavíkur, sem afhenti þeim verðlaunin. 

Færði sig aftur fyrir myndavélina

Leitch og McCormick séu meðal heiðursgesta alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar RIFF í ár og hafi sett sterkan svip á hasarkvikmyndir samtímans, „þar sem kraftmikil sjónræn frásögn, húmor og úthugsuð áhættuatriði fara saman“.

Leitch á að baki langan feril sem áhættuleikari og stjórnandi áhættuatriða áður en hann sneri sér að leikstjórn. Meðal þekktustu mynda hans eru Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train og The Fall Guy. 

„Í verkum hans nýtur nákvæm þekking á hreyfingu, hrynjandi og líkamlegri frammistöðu sín í hasaratriðum sem þjóna jafnt persónusköpun og framvindu sögunnar,“  segir í tilkynningunni.

McCormick hefur sem framleiðandi staðið að baki myndum á borð við Nobody, Violent Night, Bullet Train og The Fall Guy. Þau hjónin hafi með samstarfi sínu skapað vettvang fyrir hasarmyndir þar sem frumlegar hugmyndir og metnaðarfull útfærsla haldist í hendur.

Meistaraspjall veiti gestum innsýn

Þá sameinuðust kraftar leikstjórnar, framleiðslu og klippingar í meistaraspjallinu „Hjartað í hasarnum“, þar sem þau komu fram ásamt kvikmyndaklipparanum Elísabetu Ronaldsdóttur, sem klippti báðar myndirnar og er samstarfskona þeirra til margra ára. 

Í spjallinu var sjónum beint að því hvernig persónur, tónn, tilfinningar og samvinna móta kvikmynd, frá fyrstu hugmynd að fullbúnu verki, og hvað fær áhorfendur til að tengjast sögunni. 

„Heimsókn þeirra veitir því hátíðargestum RIFF einstakt tækifæri til að kynnast fólkinu á bak við nokkrar af þekktustu hasarmyndum síðari ára og fá innsýn í þá fjölþættu sköpun sem liggur að baki.“

Hér fyrir ofan má sjá stilklu úr kvikmyndinni Bullet Train þar sem Brad Pitt fer með aðalhlutverkið.

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