Hjónin David Leitch og Kelly McCormick hlutu heiðursverðlaun RIFF Freyja Þórisdóttir skrifar 27. september 2026 23:14 Frá vinstri: Hrönn Marinósdóttir, stjórnandi RIFF; Elísabet Ronaldsdóttir, klippari og samstarfskona heiðursverðlaunahafanna til fjöldamargra ára; heiðursverðlaunahafarnir David Leitch og Kelly McCormick; Rúnar Freyr Gíslason, formaður Menningarráðs Reykjavíkur. Aðsend Leikstjórinn David Leitch og framleiðandinn Kelly McCormick hlutu í gær, laugardaginn 26. september, heiðursverðlaun Alþjóðlegrar kvikmyndahátíðar í Reykjavík fyrir framúrskarandi listfengi. Verðlaunin voru afhent við móttöku RIFF og Reykjavíkurborgar í Listasafni Reykjavíkur. Kemur þetta fram í tilkynningu en þar segir einnig að það hafi verið Rúnar Freyr Gíslason, formaður Menningarráðs Reykjavíkur, sem afhenti þeim verðlaunin. Færði sig aftur fyrir myndavélina Leitch og McCormick séu meðal heiðursgesta alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar RIFF í ár og hafi sett sterkan svip á hasarkvikmyndir samtímans, „þar sem kraftmikil sjónræn frásögn, húmor og úthugsuð áhættuatriði fara saman“. Leitch á að baki langan feril sem áhættuleikari og stjórnandi áhættuatriða áður en hann sneri sér að leikstjórn. Meðal þekktustu mynda hans eru Atomic Blonde, Deadpool 2, Bullet Train og The Fall Guy. „Í verkum hans nýtur nákvæm þekking á hreyfingu, hrynjandi og líkamlegri frammistöðu sín í hasaratriðum sem þjóna jafnt persónusköpun og framvindu sögunnar,“ segir í tilkynningunni. McCormick hefur sem framleiðandi staðið að baki myndum á borð við Nobody, Violent Night, Bullet Train og The Fall Guy. Þau hjónin hafi með samstarfi sínu skapað vettvang fyrir hasarmyndir þar sem frumlegar hugmyndir og metnaðarfull útfærsla haldist í hendur. Meistaraspjall veiti gestum innsýn Þá sameinuðust kraftar leikstjórnar, framleiðslu og klippingar í meistaraspjallinu „Hjartað í hasarnum“, þar sem þau komu fram ásamt kvikmyndaklipparanum Elísabetu Ronaldsdóttur, sem klippti báðar myndirnar og er samstarfskona þeirra til margra ára. Í spjallinu var sjónum beint að því hvernig persónur, tónn, tilfinningar og samvinna móta kvikmynd, frá fyrstu hugmynd að fullbúnu verki, og hvað fær áhorfendur til að tengjast sögunni. „Heimsókn þeirra veitir því hátíðargestum RIFF einstakt tækifæri til að kynnast fólkinu á bak við nokkrar af þekktustu hasarmyndum síðari ára og fá innsýn í þá fjölþættu sköpun sem liggur að baki.“ Hér fyrir ofan má sjá stilklu úr kvikmyndinni Bullet Train þar sem Brad Pitt fer með aðalhlutverkið. RIFF Kvikmyndagerð á Íslandi Kvikmyndahús Bíó og sjónvarp Mest lesið Krefst þess að Elvar greiði sér miskabætur vegna hljóðbúts Lífið Eyddi mörgum árum í að fela það sem aðrir tóku varla eftir Lífið Sleppti því að þrífa símann í viku og niðurstaðan kom á óvart Lífið Hafna ásökun um lagastuld og líður eins og bekkjartrúð á Íslandi Tónlist Fimmtug hjón vilja swinga með vinahjónum sínum Lífið Myndaveisla: Aron Can var ekkert að flækja þetta Tónlist „Bókmenntalegir palladómar frá mér ekki mikils virði“ Lífið 50+: Ertu að verða (eða orðin/n) eins og pabbi þinn eða mamma? Áskorun Ungfrú Ísland teymið svarar fyrir sig Lífið „Þegar ég syng finn ég mest fyrir pabba“ Lífið Fleiri fréttir Hlaut óvænt heiðursverðlaun RIFF Gugga í gúmmíbát handtekin á frumsýningu „Þetta snýst um líf og dauða“ Níu bíómyndir sem berjast um heitustu verðlaunin Gömul leyndarmál koma upp á yfirborðið Streymisveitan Apple TV loksins á Íslandi Hinsta ferð Johns Snorra á hvíta tjaldið Sjónvarp Símans opnar veitu helgaða bresku sjónvarpsefni Sögulegur tvöfaldur sigur á Emmy-verðlaunum Af TikTok á skjáinn Carla Jeffery látin 33 ára að aldri Fylltu Egilshöllina á forsýningu Hvar er draumurinn? Jörðin undir fótum okkar framlag Íslands til Óskarsverðlauna Alexander Skarsgård heiðraður á RIFF Klaufskar löggur, kvartanir yfir kynlífi og kúkur á húddi Stjörnurnar syngja inn haustið Stjörnufans á frumsýningu Um tímann og vatnið Rödd Eyrnaslapa og Optimusar Prime er öll Tim Curry er látinn Hasarmyndahjón heiðursgestir á RIFF Áhrifamikil rómantísk gamanmynd fær framhald Harington tekur við af uppteknum Hoult Ástin sem eftir er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs Meghan snýr aftur á skjáinn Etur kappi við Obama og Reynolds Bautista hleypur í skarðið Depp í viðræðum um endurkomu sem Jack Sparrow Bestu hlutverk Hayden Panettiere Ólafur Darri herjar á ringlaðan Jamie Dornan „Sterklega orðaður“ við Bond og efstur hjá veðbönkum Sjá meira