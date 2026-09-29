Gylfi Þór Sigurðsson segir spennuna meiri en áður gagnvart því að vera í byrjunarliði íslenska landsliðsins. Hann er þakklátur fyrir þann tíma sem hann er að upplifa núna í landsliðstreyjunni.
Gylfi Þór er í byrjunarliði Íslands sem mætir Lúxemborg í Þjóðadeild UEFA ytra í kvöld klukkan korter í sjö. Hann ræddi við Stefán Árna Pálsson, íþróttafréttamann Sýnar, núna rétt áðan.
Landsliðsferill Gylfa hófst af alvöru árið 2010. Hann hefur verið máttarstólpi í liðinu yfir lengri tíma og farið á bæði stórmót Íslands til þessa.
Aðspurður hvort spennan og fiðringurinn fyrir því að byrja landsleik sé jafn mikill og áður hafði Gylfi þetta að segja:
„Örugglega meiri núna. Kannski ekki eins og fyrir fyrsta leikinn en eftir það held ég að spennan og þakklætið fyrir að spila fyrir íslenska landsliðið sé mjög mikið. Maður veit að maður á ekki tíu ár í viðbót eftir, maður nýtur þess meira núna að vera í byrjunarliðinu.“
„Ekki að það hafi ekki verið skemmtilegt áður. Þetta voru skemmtilegustu tímar ferilsins þegar við vorum að komast á EM og HM en núna er þetta öðruvísi. Maður er þakklátur fyrir tímann sem maður er að upplifa núna. Maður er þakklátur fyrir hvern leik, hverja æfingu og hvern hóp. Maður veit ekki hvenær síðasti landsleikurinn verður, vonandi kemur hann ekki strax.“
Hvað þurfið þið að laga frá því á laugardaginn í jafnteflinu gegn Eistlandi?
„Halda hreinu, byrja á því. Svo eru margir litlir hlutir, stoppa fyrirgjafir. Auðvitað gerist það að lið nái boltanum inn í teig, að lið skori. En eftir að hafa komist 1-0 yfir eigum við og erum með það góða leikmenn tæknilega séð að geta haldið boltanum betur, búið til aðeins fleiri góð færi til þess að klára leikinn.“
Leikur Íslands og Lúxemborgar í Þjóðadeild UEFA hefst klukkan korter í sjö og er sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport.