Fótbolti

50 Ís­lendingar meðal 8.500 á­horf­enda

Valur Páll Eiríksson skrifar
Úr leik Íslands við Lúxemborg árið 2023. Leikvangurinn þykir einkar vel heppnuð framkvæmd og var tekinn í notkun árið 2021.
Úr leik Íslands við Lúxemborg árið 2023. Leikvangurinn þykir einkar vel heppnuð framkvæmd og var tekinn í notkun árið 2021. Alex Nicodim/NurPhoto via Getty Images

Þjóðarleikvangurinn í Lúxemborg verður þéttsetinn er strákarnir okkar í karlalandsliðinu sækja liðið heim í Þjóðadeildinni í kvöld.

Búist er við um 8.500 manns á leik kvöldsins en þjóðarleikvangurinn sem var opnaður árið 2021 tekur 9.386 manns í sæti. Það verða því rúmlega 90 prósent sæta setin á leik kvöldsins.

Íslendingar verða í töluverðum minnihluta á leik kvöldsins en búist er við um 50 íslenskum stuðningsmönnum á leikinn.

Ísland spilaði síðast á vellinum í september árið 2023 og tapaði þar 3-1 í slökum leik.

Ísland hefur ekki unnið Lúxemborg síðan árið 1999 en þá var Arnar Gunnlaugsson annar markaskorara liðsins í 2-1 sigri í æfingaleik. Helgi Sigurðsson, aðstoðarþjálfari Fram, skoraði sigurmarkið.

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