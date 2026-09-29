Þjóðarleikvangurinn í Lúxemborg verður þéttsetinn er strákarnir okkar í karlalandsliðinu sækja liðið heim í Þjóðadeildinni í kvöld.
Búist er við um 8.500 manns á leik kvöldsins en þjóðarleikvangurinn sem var opnaður árið 2021 tekur 9.386 manns í sæti. Það verða því rúmlega 90 prósent sæta setin á leik kvöldsins.
Íslendingar verða í töluverðum minnihluta á leik kvöldsins en búist er við um 50 íslenskum stuðningsmönnum á leikinn.
Ísland spilaði síðast á vellinum í september árið 2023 og tapaði þar 3-1 í slökum leik.
Ísland hefur ekki unnið Lúxemborg síðan árið 1999 en þá var Arnar Gunnlaugsson annar markaskorara liðsins í 2-1 sigri í æfingaleik. Helgi Sigurðsson, aðstoðarþjálfari Fram, skoraði sigurmarkið.