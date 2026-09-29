Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari gerir tvær breytingar á byrjunarliði Íslands milli leikja. Gylfi Þór Sigurðsson kemur inn á miðjuna gegn Lúxemborg ytra í Þjóðadeild UEFA í kvöld og Logi Tómasson kemur inn í vörnina.
Úr byrjunarliðinu fara þeir Jón Dagur Þorsteinsson og Albert Guðmundsson. Albert meiddist í síðasta leik gegn Eistlandi og verður ekki meira með landsliðinu í þessu verkefni.
Hákon Rafn Valdimarsson, sem var besti leikmaður Íslands í leiknum gegn Eistlandi, stendur sem fyrr í marki liðsins.
Í fjögurra manna varnarlínu eru Stefán Teitur Þórðarson og Daníel Leó Grétarsson í hjartanu, Guðlaugur Victor Pálsson er í hægri bakverði og Logi Tómasson kemur inn í vinstri bakvörð fyrir Mikael Egil Ellertsson sem færist upp í vinstri kantstöðuna í stað Alberts Guðmundssonar.
Úti hægra megin má gera ráð fyrir því að Hákon Arnar Haraldsson verði og að á miðri miðjunni verði þeir Gylfi Þór Sigurðsson og Ísak Bergmann Jóhannesson.
Fremstir eru svo landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson og Andri Lucas Guðjohnsen.
Pressa er á íslenska landsliðinu að sækja úrslit í leik kvöldsins eftir dapra frammistöðu og jafntefli í fyrstu umferðinni hér heima á Laugardalsvelli gegn landsliði Eistlands.
Rúmir tíu mánuðir hafa liðið síðan Ísland sótti síðast sigur í keppnisleik, þá gegn Aserbaíjan. Liðið hefur aðeins unnið þrjá leiki í sextán tilraunum undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar. Tveir þeirra hafa komið í keppnisleikjum, báðir gegn Aserum og einn í æfingarleik gegn Skotlandi.
Lúxemborg hóf Þjóðadeildina á sterkum útisigri gegn Búlgaríu og strákarnir því að mæta liði í kvöld sem er með sjálfstraustið í botni.
Leikur Lúxemborgar og Íslands hefst klukkan korter í sjö og er sýndur í beinni útsendingu og opinni dagskrá á Sýn Sport.