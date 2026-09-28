Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. september 2026 18:27 Alls voru sautján handteknir í aðgerðum lögreglu þann 22. september síðastliðinn. Vísir/Viktor Freyr Lögregla hefur sleppt einum þeirra þriggja sem úrskurðaðir voru í áframhaldandi gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á sölu fíkniefna og peningaþvætti. Lögreglan fór fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir tveimur til 2. október og þeim þriðja þangað til í dag. E. Agnes Eide Kristínardóttir yfirlögregluþjónn rannsóknarsviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta og segir að ekki hafi verið talin ástæða til þess að framlengja enn frekar gæsluvarðhald yfir þeim þriðja sem sleppt var úr haldi í dag. Mbl.is greindi fyrst frá. Honum hafi verið sleppt í kjölfar skýrslutöku og gagna sem búið sé að hafa hafi honum verið sleppt úr haldi. E. Agnes segir rannsókn málsins miða ágætlega en þó sé það viðamikið og mikið af gögnum sem þurfi að fara í gegnum. Alls voru sautján manns handteknir 22. september. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudagsins 25. september. Þrír af þeim sex voru síðan úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald. Hinir ellefu voru einnig handteknir þennan dag. Lögregla gerði húsleitir á nokkrum stöðum og lagði hald á peninga og fíkniefni. Samkvæmt heimildum Vísis rannsakar hún einkum sölu fíkniefna og peningaþvætti. Lögreglumál Fíkniefnabrot Tengdar fréttir Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Framkvæmdastjóri hjá bílaumboðinu BL er einn þeirra sem handteknir voru í umfangsmiklum aðgerðum lögreglu vegna gruns um fíkniefnabrot í gær. 23. september 2026 12:21 Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Erlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Fleiri fréttir Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sjá meira