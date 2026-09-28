Innlent

Einum sleppt úr gæslu­varð­haldi og tveir eftir

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Alls voru sautján handteknir í aðgerðum lögreglu þann 22. september síðastliðinn.
Alls voru sautján handteknir í aðgerðum lögreglu þann 22. september síðastliðinn. Vísir/Viktor Freyr

Lögregla hefur sleppt einum þeirra þriggja sem úrskurðaðir voru í áframhaldandi gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á sölu fíkniefna og peningaþvætti. Lögreglan  fór fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir tveimur til 2. október og þeim þriðja þangað til í dag.

E. Agnes Eide Kristínardóttir yfirlögregluþjónn rannsóknarsviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir þetta og segir að ekki hafi verið talin ástæða til þess að framlengja enn frekar gæsluvarðhald yfir þeim þriðja sem sleppt var úr haldi í dag. Mbl.is greindi fyrst frá.

Honum hafi verið sleppt í kjölfar skýrslutöku og gagna sem búið sé að hafa hafi honum verið sleppt úr haldi. E. Agnes segir rannsókn málsins miða ágætlega en þó sé það viðamikið og mikið af gögnum sem þurfi að fara í gegnum.

Alls voru sautján manns handteknir 22. september. Sex þeirra voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til föstudagsins 25. september. Þrír af þeim sex voru síðan úrskurðaðir í áframhaldandi gæsluvarðhald.

Hinir ellefu voru einnig handteknir þennan dag. Lögregla gerði húsleitir á nokkrum stöðum og lagði hald á peninga og fíkniefni. Samkvæmt heimildum Vísis rannsakar hún einkum sölu fíkniefna og peningaþvætti.

Lögreglumál Fíkniefnabrot

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