Innlent

For­stjórar leita lausna

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir er nýr forstjóri SÁÁ. Runólfur Pálsson er forstjóri Landspítalans.
Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir er nýr forstjóri SÁÁ. Runólfur Pálsson er forstjóri Landspítalans. vísir/aðsend/arnar

Forstjóri Landspítala og forstjóri SÁÁ funda um þessar mundir um hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í deilurnar innan samtakanna sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur.

Þetta staðfestir Andri Ólafsson, samskiptastjóri Landspítalans, í samtali við fréttastofu. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. 

Mikil ólga hefur ríkt innan SÁÁ undanfarna mánuði og hafa ýmsir stjórnendur sagt starfi sínu lausu og gagnrýnt stjórn SÁÁ fyrir meint afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SÁÁ náðu á dögunum samkomulagi um að endurskoða samning sem var undirritaður á síðasta ári til að styrkja stjónarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu sem félagið heldur úti.

Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, sagði upp starfi sínu. Jón var ráðinn tímabundið í stöðuna fyrir um tveimur vikum síðan eftir að Valgerður Rúnarsdóttir hætti störfum í kjölfar deilna innan félagsins.

Eins og fyrr segir funda Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, og Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir, forstjóri SÁÁ eins og stendur. Þau ræða hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í til að aðstoða með þá stöðu sem upp er komin innan SÁÁ.

Fyrr í þessum mánuði ætlaði embætti landlæknis að loka Vogi ef enginn sérfræðimenntaður lænir myndi gangast við faglegri ábyrgð á starfseminni innan tveggja daga. Þá steig Jón Áki inn í. Jón muni nú vinna upp sinn upssagnarfrest og hefur fulla trú á að SÁÁ finni nýjan lækni innan þess tíma.

Rúv greinir frá því að forstjóri SÁÁ hafi sent starfsfólki bréf í gær þar sem kemur fram að samtökin hafi óskað eftir stuðningi frá Landspítalanum við mönnun. Mönnunarvandi og skert starfsemi hafa einkennt starfsemi SÁÁ vegna deilnanna.

SÁÁ Landspítalinn

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