Forstjórar leita lausna Tómas Arnar Þorláksson skrifar 29. september 2026 10:59 Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir er nýr forstjóri SÁÁ. Runólfur Pálsson er forstjóri Landspítalans. vísir/aðsend/arnar Forstjóri Landspítala og forstjóri SÁÁ funda um þessar mundir um hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í deilurnar innan samtakanna sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur. Þetta staðfestir Andri Ólafsson, samskiptastjóri Landspítalans, í samtali við fréttastofu. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá. Mikil ólga hefur ríkt innan SÁÁ undanfarna mánuði og hafa ýmsir stjórnendur sagt starfi sínu lausu og gagnrýnt stjórn SÁÁ fyrir meint afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SÁÁ náðu á dögunum samkomulagi um að endurskoða samning sem var undirritaður á síðasta ári til að styrkja stjónarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu sem félagið heldur úti. Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, sagði upp starfi sínu. Jón var ráðinn tímabundið í stöðuna fyrir um tveimur vikum síðan eftir að Valgerður Rúnarsdóttir hætti störfum í kjölfar deilna innan félagsins. Eins og fyrr segir funda Runólfur Pálsson, forstjóri Landspítalans, og Baldvina Ýr Hafsteinsdóttir, forstjóri SÁÁ eins og stendur. Þau ræða hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í til að aðstoða með þá stöðu sem upp er komin innan SÁÁ. Fyrr í þessum mánuði ætlaði embætti landlæknis að loka Vogi ef enginn sérfræðimenntaður lænir myndi gangast við faglegri ábyrgð á starfseminni innan tveggja daga. Þá steig Jón Áki inn í. Jón muni nú vinna upp sinn upssagnarfrest og hefur fulla trú á að SÁÁ finni nýjan lækni innan þess tíma. Rúv greinir frá því að forstjóri SÁÁ hafi sent starfsfólki bréf í gær þar sem kemur fram að samtökin hafi óskað eftir stuðningi frá Landspítalanum við mönnun. Mönnunarvandi og skert starfsemi hafa einkennt starfsemi SÁÁ vegna deilnanna. SÁÁ Landspítalinn Mest lesið „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Segir upp eftir tvær vikur í starfi Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Fleiri fréttir Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Sjá meira