Ný göngu- og hjólabrú var formlega opnuð í Elliðaárdal í morgun. Brúin kemur í stað veitustokks sem var nýttur sem göngubrú. Krakkar úr Árbæjarskóla tóku þátt í athöfninni.
Brúin er yfir Dimmu í Elliðaárdal en opnað var fyrir umferð þar fyrr í sumar. Lokafrágangi lauk nýverið og brúin því vígð í dag.
Upphaflega var stefnt að því að brúin yrði tekin til notkunar sumarið 2023. Gamla brúin var orðin barn síns tíma og þótti löngu tímabært að reisa nýja. Sú var rifin fyrr á árinu.
Nýja brúin er hluti af framkvæmdum sem heyra undir nýjan Arnarnesveg og eru hluti af Samgöngusáttmálanum. Hún tengist við hjóla- og göngustíga á svæðinu.