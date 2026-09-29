Innlent

Tólf með réttar­stöðu sak­bornings vegna and­láts á Stuðlum

Lovísa Arnardóttir skrifar
Meðferðarheimilið Stuðlar er til húsa í Grafarvoginum í Reykjavík.
Meðferðarheimilið Stuðlar er til húsa í Grafarvoginum í Reykjavík. vísir/vilhelm

Rannsókn lögreglunnar á bruna á meðferðarstofnuninni Stuðlum fyrir um tveimur árum er lokið og komin á borð héraðssaksóknara. Fyrst var greint frá þessu á vef RÚV. Sautján ára drengur, Geir Örn Jacobsen, lést í brunanum og starfsmaður Stuðla slasaðist.

Í frétt RÚV segir að tólf séu með réttarstöðu sakbornings hvað varðar manndráp af gáleysi. Greint var frá því í sumar að málið væri komið til ákærusviðs og að tíu væru með réttarstöðu sakbornings. Í frétt RÚV í gær segir að meðal þeirra séu Óskar Jósefsson forstjóri Framkvæmdasýslunnar – Ríkiseigna.

Vísir greindi frá því í mars að rannsókn Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hefði leitt í ljós alvarlega annmarka á brunavörnum á Stuðlum, sem hefðu haft veruleg áhrif á öryggi og mannslíf.

„Á árunum fyrir eldsvoðann voru ítrekað gerðar kröfur um úrbætur á brunavörnum gagnvart Ríkiseignum, sem eiganda mannvirkisins. Kröfur um úrbætur voru bæði gerðar í kjölfar hefðbundins eldvarnareftirlits Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins og við framkvæmd öryggis- og lokaúttekta byggingarfulltrúa Reykjavíkurborgar. Þrátt fyrir það voru nauðsynlegar úrbætur ekki gerðar,“ sagði í tilkynningu um skýrslu HMS.

Geir Örn var í neyðarvistun á Stuðlum þegar hann lést í eldsvoðanum en í skýrslunni sagði að ef brunavarnir hefðu verið virkar hefði verið hægt að koma í veg fyrir mannslát.

Börn og uppeldi Málefni Stuðla Meðferðarheimili Fíkn

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Kerfið sem átti að bjarga syni hans hafi drepið hann

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