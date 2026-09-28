Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur fellt niður rannsókn á E. coli-sýkingu á leikskólanum Mánagarði, án útgáfu ákæru. Einn var með réttarstöðu sakbornings svo mánuðum skipti vegna gruns um líkamsmeiðingar af gáleysi.
Þetta staðfestir Árni Bergur Sigurðsson, settur sviðstjóri ákærusviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, í samtali við Vísi. Ríkisútvarpið greindi fyrst frá.
Árni Bergur segir að málinu sé ekki alveg lokið þar sem frestur til að kæra ákvörðun lögreglu til Ríkissaksóknara sé þrjátíu dagar.
Málið fór fyrst farið til ákærusviðs fyrir átta mánuðum. Þá voru fleiri með réttarstöðu sakbornings, þar með talið matráður og Félagsstofnun stúdenta, sem rekur leikskólann. Árni Bergur gefur ekki upp hver var lengst með réttarstöðu sakbornings en segir þó að sá hafi verið grunaður um líkamsmeiðingar af gáleysi.
Alls greindust 49 einstaklingar með shiga-toxin-myndandi E. coli-gerla, þar af 45 börn á Mánagarði, einn starfsmaður, eitt barn starfsmanns sem borðaði á leikskólanum þennan dag og tveir fjölskyldumeðlimir smitaðs barns. Börnin reyndust hafa borðað hakk og spagettí eða veganrétt í hádeginu 17. október. Við skoðun Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur kom í ljós að meðferð matvælanna hefði ekki verið ákjósanleg.
Tólf börn voru lögð inn á legudeild Barnaspítala Hringsins, fimm börn inn á gjörgæslu og tvö þurftu skilunarmeðferð vegna nýrnabilunar. Eitt barn í það minnsta þurfti að vera í öndunarvél vegna veikinda. Einkenni barnanna voru allt frá vægum niðurgangi upp í „svæsinn blóðugan niðurgang“ og alvarleg veikindi með nýrnabilun, að því er segir í skýrslunni.
Foreldrar stúlku sem lá þungt haldin á Barnaspítalanum fóru fram á að málið yrði rannsakað af lögreglunni. Lögmaður þeirra sagði í kröfu sem lögð var fram hjá lögreglu að gáleysi starfsmanna hefði verið svo stórkostlegt að það jaðraði við ásetning.
Þrír eru með réttarstöðu sakbornings vegna E. coli sýkingarinnar sem upp kom á leikskólanum Mánagarði í október árið 2024. Þetta staðfestir lögregla í samtali við Ríkisútvarpið en vill ekki tjá sig um það um hverja er að ræða.
45 börn á leikskólanum Mánagarði greindust með E. coli sýkingu í október árið 2024. Hópsýkingin er sú stærsta hérlendis og þurfti að umturna öllu skipulagi á Barnaspítala Hringsins til að sjá um börnin. Nýrnalæknar voru til taks allan sólarhringinn í þrjár vikur á meðan hæst stóð.