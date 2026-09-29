Innlent

Sýkla­lyfja­notkun í dýrum jókst um rúm tuttugu pró­sent

Bjarki Sigurðsson skrifar
Sýklalyfjanotkun vegna kýlaveikibróðurs í bleikjueldi hefur nú verið viðvarandi um nokkurra ára skeið.
Sýklalyfjanotkun vegna kýlaveikibróðurs í bleikjueldi hefur nú verið viðvarandi um nokkurra ára skeið.

Mikil aukning var í heildarsölu sýklalyfja fyrir dýr árið 2025. Staðan á Íslandi hvað varðar sýklalyfjaónæmi er sögð góð samanborið við stöðuna í öðrum Evrópuríkjum. 

Þetta kemur fram í ársskýrslu Matvælastofnunar (MAST) og Embættis landlæknis. Þar var sýklalyfjanotkun og sýklalyfjanæmi baktería hjá mönnum og dýrum á Íslandi kannað. 

Heildarsala sýklalyfja fyrir dýr jókst um 21,4 prósent frá fyrra ári. Aukningin er sögð skýrast meðal annars af áframhaldandi sýklalyfjameðferð vegna kýlaveikibróðurs í landeldi á bleikju. 

„Sýklalyfjanotkun vegna kýlaveikibróðurs í bleikjueldi hefur nú verið viðvarandi um nokkurra ára skeið og á áfram stóran þátt í heildarsölu sýklalyfja hjá dýrum á Íslandi. Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi þess að fylgjast áfram með þróun sýklalyfjanotkunar hjá einstökum dýrategundum og stuðla að ábyrgri og markvissri notkun sýklalyfja,“ segir í tilkynningu á vef MAST um skýrsluna. 

Sala sýklalyfja til annarra dýrategunda jókst þó einnig. 

„Önnur mikilvæg niðurstaða ársins var að búfjártengdur meticillínónæmur Staphylococcus aureus (MÓSA) greindist í fyrsta sinn við skipulega skimun í íslenskum svínum. Bakterían fannst í fjórum nátengdum svínabúum. Búfjártengdur MÓSA er vel þekktur í svínarækt í Evrópu en hafði ekki áður greinst í íslenskum svínum og sýnir mikilvægi skimunar,“ segir í tilkynningunni. 

MÓSA greindist í fyrsta sinn við skipulega skimun í íslenskum svínum.

Heildarsala sýklalyfja til manna dróst saman um 4,6 prósent milli ára. Árið 2025 voru skilgreindir dagskammtar á hverja þúsund íbúa 18,6 á dag.

„Sýklalyfjaónæmi er enn almennt lítið á Íslandi í evrópskum samanburði, en þróun ákveðinna gerða ónæmis veldur áhyggjum. Árið 2025 greindust 22 einstaklingar með karbapenemasa-myndandi Enterobacterales (CPE), fleiri en nokkru sinni áður á einu ári,“ segir í tilkynningunni.  

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