Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Birgir Olgeirsson skrifar 28. september 2026 15:03 Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra sagði við RÚV í september að á lokametrunum hefði komið í ljós að ekki væri samstaða innan fiskeldisgreinarinnar um að styðja frumvarpið. Engin ákvörðun hefur verið tekin um hvort lagareldisfrumvarpið verði lagt fram að nýju. Frumvarpið er ekki á dagskrá yfirstandandi löggjafarþings, þótt í atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar hafi verið stefnt að lagasetningu um bæði sjókvíaeldi og landeldi vorið 2026. Vísir spurði atvinnuvegaráðuneytið hvort til stæði að leggja frumvarpið aftur fram. „Líkt og sjá má á þingmálaskrá er frumvarp um lagareldi ekki á dagskrá á yfirstandandi löggjafarþingi vegna forgangsröðunar annarra þingmála,“ segir í svari ráðuneytisins. Ráðuneytið var þá spurt hvort það þýddi að ekki væri til skoðunar eða stæði til að leggja frumvarpið fram. „Ákvörðun hefur ekki verið tekin um málið og liggur því ekki fyrir á þessari stundu,“ segir í svarinu. Náðu ekki saman um málið Lagareldisfrumvarpið var lagt fram 16. mars og fór til atvinnuveganefndar eftir fyrstu umræðu viku síðar. Nefndin afgreiddi málið í júní og meiri hlutinn skilaði nefndaráliti og breytingartillögu. Frumvarpið var hins vegar ekki tekið til annarrar umræðu áður en þingstörfum lauk. Þegar ljóst var að málið yrði ekki afgreitt sagði Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, í frétt Vísis að ekki hefði tekist að „ná saman um það hérna í þinginu“. Hann útskýrði ekki nánar í hverju ágreiningurinn fólst. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra sagði síðar í viðtali við RÚV að á lokametrunum hefði komið í ljós að ekki væri samstaða innan fiskeldisgreinarinnar um að styðja málið. Stefnt að lagasetningu vorið 2026 Í atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar segir að mikil vaxtartækifæri felist í laxeldi, bæði í sjó og á landi. Í aðgerðaáætlun stefnunnar var gert ráð fyrir að regluverk og gjaldtaka í sjókvíaeldi yrðu endurskoðuð. Einnig átti að setja sérstaka umgjörð um landeldi. Tímarammi beggja aðgerða var vorið 2026 og lagasetning tilgreind sem niðurstaðan. Nú, hálfu ári síðar, liggur hvorki fyrir ákvörðun um endurflutning lagareldisfrumvarpsins né hvenær boðuð lagasetning um greinina gæti orðið að veruleika. Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjókvíaeldi Sjávarútvegur Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Innlent Fleiri fréttir Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Verður gervigreindin mennskari eða fólk eins og gervigreind? Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Sjá meira