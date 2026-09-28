Innlent

Ekki á­kveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endur­flutt

Birgir Olgeirsson skrifar
Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra sagði við RÚV í september að á lokametrunum hefði komið í ljós að ekki væri samstaða innan fiskeldisgreinarinnar um að styðja frumvarpið.
Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra sagði við RÚV í september að á lokametrunum hefði komið í ljós að ekki væri samstaða innan fiskeldisgreinarinnar um að styðja frumvarpið.

Engin ákvörðun hefur verið tekin um hvort lagareldisfrumvarpið verði lagt fram að nýju. Frumvarpið er ekki á dagskrá yfirstandandi löggjafarþings, þótt í atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar hafi verið stefnt að lagasetningu um bæði sjókvíaeldi og landeldi vorið 2026.

Vísir spurði atvinnuvegaráðuneytið hvort til stæði að leggja frumvarpið aftur fram.

„Líkt og sjá má á þingmálaskrá er frumvarp um lagareldi ekki á dagskrá á yfirstandandi löggjafarþingi vegna forgangsröðunar annarra þingmála,“ segir í svari ráðuneytisins.

Ráðuneytið var þá spurt hvort það þýddi að ekki væri til skoðunar eða stæði til að leggja frumvarpið fram.

„Ákvörðun hefur ekki verið tekin um málið og liggur því ekki fyrir á þessari stundu,“ segir í svarinu.

Náðu ekki saman um málið

Lagareldisfrumvarpið var lagt fram 16. mars og fór til atvinnuveganefndar eftir fyrstu umræðu viku síðar. Nefndin afgreiddi málið í júní og meiri hlutinn skilaði nefndaráliti og breytingartillögu. Frumvarpið var hins vegar ekki tekið til annarrar umræðu áður en þingstörfum lauk.

Þegar ljóst var að málið yrði ekki afgreitt sagði Sigmar Guðmundsson, þingflokksformaður Viðreisnar, í frétt Vísis að ekki hefði tekist að „ná saman um það hérna í þinginu“. Hann útskýrði ekki nánar í hverju ágreiningurinn fólst.

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra sagði síðar í viðtali við RÚV að á lokametrunum hefði komið í ljós að ekki væri samstaða innan fiskeldisgreinarinnar um að styðja málið.

Stefnt að lagasetningu vorið 2026

Í atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar segir að mikil vaxtartækifæri felist í laxeldi, bæði í sjó og á landi.

Í aðgerðaáætlun stefnunnar var gert ráð fyrir að regluverk og gjaldtaka í sjókvíaeldi yrðu endurskoðuð. Einnig átti að setja sérstaka umgjörð um landeldi. Tímarammi beggja aðgerða var vorið 2026 og lagasetning tilgreind sem niðurstaðan.

Nú, hálfu ári síðar, liggur hvorki fyrir ákvörðun um endurflutning lagareldisfrumvarpsins né hvenær boðuð lagasetning um greinina gæti orðið að veruleika.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Sjókvíaeldi Sjávarútvegur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið