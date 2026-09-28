Innlent

Ekið á hjólreiðamann í Kópa­vogi

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Hjólreiðamaðurinn var sendur á bráðamóttöku til skoðunar með minniháttar áverka. 
Hjólreiðamaðurinn var sendur á bráðamóttöku til skoðunar með minniháttar áverka.  Vísir/Vilhelm

Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um umferðarslys í dag þar sem ekið var á hjólamann í hverfi 200 í Kópavogi. Sá hlaut minni háttar áverka en var sendur á bráðamóttöku til frekari skoðunar. Er þetta meðal þeirra mála sem koma fram í yfirliti lögreglu um störf dagsins.

Alls eru 89 mál skráð í kerfi lögreglu og tveir vistaðir í fangageymslu. Þá barst lögreglu einnig tilkynning um umferðarslys í hverfi 110 í Reykjavík. Ekki urðu þar slys á fólki og var málið afgreitt á vettvangi.

Þá var einn handtekinn í annarlegu ástandi í miðborginni eftir að tilkynning barst lögreglu um þjófnað í fyrirtæki. Sá var vistaður í fangageymslu. Þar að auki var tilkynnt um þjófnað í verslun í hverfi 110 í Reykjavík og var málið afgreitt á staðnum.

Þá hafði lögregla afskipti af sex ökumönnum, tveimur fyrir að tala í síma undir stýri og tveimur vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna en við skoðun kom í ljós að báðir höfðu einnig verið sviptir ökuréttindum. Þar að auki var einn stöðvaður í akstri og reyndist hann einnig hafa verið sviptur ökuréttindum.

Lögreglumál Hjólreiðar Kópavogur

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