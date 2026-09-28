Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. september 2026 17:57 Hjólreiðamaðurinn var sendur á bráðamóttöku til skoðunar með minniháttar áverka. Vísir/Vilhelm Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um umferðarslys í dag þar sem ekið var á hjólamann í hverfi 200 í Kópavogi. Sá hlaut minni háttar áverka en var sendur á bráðamóttöku til frekari skoðunar. Er þetta meðal þeirra mála sem koma fram í yfirliti lögreglu um störf dagsins. Alls eru 89 mál skráð í kerfi lögreglu og tveir vistaðir í fangageymslu. Þá barst lögreglu einnig tilkynning um umferðarslys í hverfi 110 í Reykjavík. Ekki urðu þar slys á fólki og var málið afgreitt á vettvangi. Þá var einn handtekinn í annarlegu ástandi í miðborginni eftir að tilkynning barst lögreglu um þjófnað í fyrirtæki. Sá var vistaður í fangageymslu. Þar að auki var tilkynnt um þjófnað í verslun í hverfi 110 í Reykjavík og var málið afgreitt á staðnum. Þá hafði lögregla afskipti af sex ökumönnum, tveimur fyrir að tala í síma undir stýri og tveimur vegna gruns um akstur undir áhrifum fíkniefna en við skoðun kom í ljós að báðir höfðu einnig verið sviptir ökuréttindum. Þar að auki var einn stöðvaður í akstri og reyndist hann einnig hafa verið sviptur ökuréttindum. Lögreglumál Hjólreiðar Kópavogur Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Hryðjuverkamönnunum grunuðu sleppt úr haldi Erlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Fleiri fréttir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Sjá meira