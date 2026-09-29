Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun

Lægð kemur upp að landinu í morgun og henni fylgir vaxandi austanvindur og skýjaþykkni. Síðan gengur í allhvassa eða hvassa austan- og norðaustanátt með rigningu, talsverðri úrkomu á sunnan og suðvestanverðu landinu um tíma í dag en síðan styttir upp á Norðausturlandi. Hægari suðaustlæg átt og rofar til með kvöldinu.
Þetta kemur fram í hugleiðingum veðurfræðings á Veðurstofu Íslands. Á morgun miðvikudag er önnur lægð í farvatninu, heldur krappari og dýpri en lægð dagsins en sú kemur einkum við sögu á fimmtudag. Þegar lægðin nálgast nálgast gerir allhvassa eða hvassa austanátt með rigningu, einkum sunnan- og vestantil og má reikna með úrhelli suðaustan til.
Vindur nær stormstyrk um tíma í fyrramálið, einkum undir Eyjafjöllum, í Mýrdal og Öræfum, sem getur skapað varasamar aðstæður fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Dregur síðan úr vindi og styttir upp, en hvessir aftur og rignir annað kvöld. Fremur hlýtt í veðri næstu daga, yfirleitt á bilinu 10 til 15 stig.
Á fimmtudag nær seinni lægðin landi og gengur þá í sunnanhvassviðri, jafnvel storm, með talsverðri rigningu á sunnanverðu landinu. Bjart með köflum fyrir norðan og þurrt að mestu og áframhaldandi hlýindi um land allt.
Á miðvikudag:Austan og suðaustan 10-15 m/s, en 15-20 syðst á landinu framan af degi. Hvessir aftur sunnanlands um kvöldið. Víða rigning, en talsverð úrkoma á Suðausturlandi og Austfjörðum. Hiti 8 til 15 stig.Á fimmtudag:Suðaustlæg átt, 15-23 m/s, en suðlægari átt, 10-18 uppúr hádegi. Rigning með köflum, talsverð eða mikil úrkoma sunnan- og austantil, en lengst af þurrt á Norðausturlandi. Hiti víða 9 til 14 stig.Á föstudag:Suðlæg átt, 8-15 m/s, en hægari seinnipartinn. Víða skúrir, einkum sunnan- og vestantil og hiti 5 til 10 stig.Á laugardag:Sunnanátt með rigningu, en suðvestlægari með skúrum seinnipartinn og styttir upp austanlands. Áfram milt veður.Á sunnudag:Suðvestanátt og skúrir eða dálítil rigning, en þurrt að mestu norðaustanlands. Heldur kólnandi veður.Á mánudag:Útlit fyrir norðanátt með rigningu, jafnvel slyddu á norðanverðu landinu, en suðvestlægari og rigning með köflum syðra og fremur svalt í veðri.