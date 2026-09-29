Innlent

„Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, er vonsvikinn.
Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, er vonsvikinn. vísir/egill

Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðuna innan SÁÁ mikil vonbrigði. Vonir hefðu verið bundnar við að átakasaga innan samtakanna væri að baki. Forstjóri Landspítalans og forstjóri SÁÁ funda um hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í deilurnar innan samtakanna sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur. 

Mikil ólga hefur ríkt innan SÁÁ undanfarna mánuði og hafa ýmsir stjórnendur sagt starfi sínu lausu og gagnrýnt stjórn SÁÁ fyrir meint afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SÁÁ náðu á dögunum samkomulagi um að endurskoða samning sem var undirritaður á síðasta ári til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu sem félagið heldur úti.

Vondar fréttir haldi áfram að berast

Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, sagði upp störfum í gær en hann var ráðinn tímabundið í stöðuna fyrir tveimur vikum eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp störfum sem yfirlæknir.

Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, tekur stöðuna alvarlega.

„Þetta eru náttúrulega bara enn ein vondu tíðindin af þessu máli og það er náttúrulega alveg ljóst að það er erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn í þessa stöðu og taka til starfa við þessar aðstæður.“

Hann vonast til þess að Landspítalinn geti stigið inn í með einhverju móti.

„Það er alveg ljóst að það væri nú æskilegt, eins og staðan er orðin, að Landspítalinn gæti lagt SÁÁ lið. Það er náttúrulega líka þannig að ef ástandið heldur áfram að vera eins og það er eða jafnvel versnar að þá mun verulegur hluti vandans flytjast yfir á Landspítalann. Hann mun verða fyrir áhrifum hvort sem hann kemur til aðstoðar eða ekki.“

Voru með væntingar um að átakasaga væri að baki

SÁÁ óskar eftir aðstoð við mönnun frá Landspítalanum. Mönnunarvandi og skert starfsemi hafa einkennt starfsemi SÁÁ vegna deilnanna. Sigurður segir stöðuna mikil vonbrigði en SÁÁ og SÍ undirrituðu nýjan samning í desember sem tryggir samtökunum tvo milljarða frá ríkinu til næstu fjögurra ára.

„Auðvitað eru þetta mikil vonbrigði að við skulum vera komin á þennan stað. Það voru allir aðilar sammála um að við hefðum náð góðum samningi sem væri góður grundvöllur til þess að þróa starfsemina enn frekar. Við höfðum líka væntingar um það að þessi átakasaga sem hefur fylgt starfsemi SÁÁ væri að baki. Það eru náttúrlega vonbrigði að svo hafi ekki reynst vera.“

Í gildandi samningi milli SÁÁ og Sjúkratrygginga er ákvæði um að SÍ geti krafið SÁÁ um úrbætur innan ákveðins tímaramma ef starfsemin er ekki í samræmi við efni umrædds samnings. Spurður hvort það sé til skoðunar að beita umræddu ákvæði segir Sigurður:

„Auðvitað kemur alltaf til greina að gera það. Nú er það þó þannig að stjórnendur SÁÁ eru á fullu í leit að lausn. Það liggur ekki alveg ljóst fyrir að virkjun á slíku formlegu umhverfi muni veita þeim einhvern meiri hvata til að gera meira. Virkjun á svona ákvæði eitt og sér skapar engar lausnir. Við munum halda áfram að vakta stöðuna og vera í samtali við forsvarsmenn SÁÁ og síðan sjáum við hvort beiting þessa úrræðis geti gert gagn í stöðunni.“

SÁÁ Landspítalinn

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