„Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 29. september 2026 12:00 Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, er vonsvikinn. vísir/egill Forstjóri Sjúkratrygginga Íslands segir stöðuna innan SÁÁ mikil vonbrigði. Vonir hefðu verið bundnar við að átakasaga innan samtakanna væri að baki. Forstjóri Landspítalans og forstjóri SÁÁ funda um hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í deilurnar innan samtakanna sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur. Mikil ólga hefur ríkt innan SÁÁ undanfarna mánuði og hafa ýmsir stjórnendur sagt starfi sínu lausu og gagnrýnt stjórn SÁÁ fyrir meint afskipti af faglegu starfi. Sjúkratryggingar og SÁÁ náðu á dögunum samkomulagi um að endurskoða samning sem var undirritaður á síðasta ári til að styrkja stjórnarhætti og skapa skýrari umgjörð um heilbrigðisþjónustu sem félagið heldur úti. Vondar fréttir haldi áfram að berast Jón Áki Jensson, framkvæmdastjóri lækninga hjá SÁÁ, sagði upp störfum í gær en hann var ráðinn tímabundið í stöðuna fyrir tveimur vikum eftir að Valgerður Rúnarsdóttir sagði upp störfum sem yfirlæknir. Sigurður Helgi Helgason, forstjóri Sjúkratrygginga Íslands, tekur stöðuna alvarlega. „Þetta eru náttúrulega bara enn ein vondu tíðindin af þessu máli og það er náttúrulega alveg ljóst að það er erfitt fyrir nýtt fólk að koma inn í þessa stöðu og taka til starfa við þessar aðstæður.“ Hann vonast til þess að Landspítalinn geti stigið inn í með einhverju móti. „Það er alveg ljóst að það væri nú æskilegt, eins og staðan er orðin, að Landspítalinn gæti lagt SÁÁ lið. Það er náttúrulega líka þannig að ef ástandið heldur áfram að vera eins og það er eða jafnvel versnar að þá mun verulegur hluti vandans flytjast yfir á Landspítalann. Hann mun verða fyrir áhrifum hvort sem hann kemur til aðstoðar eða ekki.“ Voru með væntingar um að átakasaga væri að baki SÁÁ óskar eftir aðstoð við mönnun frá Landspítalanum. Mönnunarvandi og skert starfsemi hafa einkennt starfsemi SÁÁ vegna deilnanna. Sigurður segir stöðuna mikil vonbrigði en SÁÁ og SÍ undirrituðu nýjan samning í desember sem tryggir samtökunum tvo milljarða frá ríkinu til næstu fjögurra ára. „Auðvitað eru þetta mikil vonbrigði að við skulum vera komin á þennan stað. Það voru allir aðilar sammála um að við hefðum náð góðum samningi sem væri góður grundvöllur til þess að þróa starfsemina enn frekar. Við höfðum líka væntingar um það að þessi átakasaga sem hefur fylgt starfsemi SÁÁ væri að baki. Það eru náttúrlega vonbrigði að svo hafi ekki reynst vera.“ Í gildandi samningi milli SÁÁ og Sjúkratrygginga er ákvæði um að SÍ geti krafið SÁÁ um úrbætur innan ákveðins tímaramma ef starfsemin er ekki í samræmi við efni umrædds samnings. Spurður hvort það sé til skoðunar að beita umræddu ákvæði segir Sigurður: „Auðvitað kemur alltaf til greina að gera það. Nú er það þó þannig að stjórnendur SÁÁ eru á fullu í leit að lausn. Það liggur ekki alveg ljóst fyrir að virkjun á slíku formlegu umhverfi muni veita þeim einhvern meiri hvata til að gera meira. Virkjun á svona ákvæði eitt og sér skapar engar lausnir. Við munum halda áfram að vakta stöðuna og vera í samtali við forsvarsmenn SÁÁ og síðan sjáum við hvort beiting þessa úrræðis geti gert gagn í stöðunni.“ SÁÁ Landspítalinn Mest lesið „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Fleiri fréttir Skora á borgina að afturkalla uppsagnir við listamenn Brynhildur nýr formaður og Gísli Marteinn í stjórn „Enn ein vondu tíðindin af þessu máli“ Kókaínið hafi verið lykilþáttur í vinskapnum Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Sjá meira