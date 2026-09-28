Innlent

Ís­lenskar jökul­ár úr geimnum

Kjartan Kjartansson skrifar
Gruggur framburður Þjórsár og Ölfusár sést glöggt á þessari gervihnattarmynd Sentinel-2 sem var tekin 15. september 2026.
Gruggur framburður Þjórsár og Ölfusár sést glöggt á þessari gervihnattarmynd Sentinel-2 sem var tekin 15. september 2026. Evrópusambandið/Copernicus Sentinel-2

Brúnleitur framburður jökuláa sem renna út í Atlantshafið á Suðurlandi er greinilegur á nýrri mynd evrópsks gervitungls. Fjarkönnunin varpar meðal annars ljósi á hvernig set berst með ám og út á haf.

Mynd Sentinel-2-leiðangursins af suðurströnd Íslands var mynd dagsins á vef Kópernikusarstofnunar Evrópusambandsins í gær. Á henni sést hvernig framburður Þjórsár og Ölfusár lita sjóinn grænbláan og drapplitaðan.

Þjórsá á upptök sín í Hofsjökli en Hvíta, sem verður að Ölfusá þegar hún sameinast Soginu, á rætur sínar við Langjökul. Í færslu á vef Kópernikusarstofnunarinnar er útskýrt hvernig jöklar virka eins og risavaxinn sandpappír sem sandar niður berg í fínar agnir sem berst fram með jökulám. Það er setið sem gefur jökulám sinn einkennandi brúna lit.

Sentinel-2 er leiðangur tveggja þriggja gervitungla á vegum Geimstofnunar Evrópu. Þau fylgjast með breytingum á yfirborði lands á jörðinni. Sporbraut þeirra liggur yfir bæði pólsvæði jarðar.

Geimurinn Jöklar á Íslandi Evrópusambandið

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið