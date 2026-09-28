Brúnleitur framburður jökuláa sem renna út í Atlantshafið á Suðurlandi er greinilegur á nýrri mynd evrópsks gervitungls. Fjarkönnunin varpar meðal annars ljósi á hvernig set berst með ám og út á haf.
Mynd Sentinel-2-leiðangursins af suðurströnd Íslands var mynd dagsins á vef Kópernikusarstofnunar Evrópusambandsins í gær. Á henni sést hvernig framburður Þjórsár og Ölfusár lita sjóinn grænbláan og drapplitaðan.
Þjórsá á upptök sín í Hofsjökli en Hvíta, sem verður að Ölfusá þegar hún sameinast Soginu, á rætur sínar við Langjökul. Í færslu á vef Kópernikusarstofnunarinnar er útskýrt hvernig jöklar virka eins og risavaxinn sandpappír sem sandar niður berg í fínar agnir sem berst fram með jökulám. Það er setið sem gefur jökulám sinn einkennandi brúna lit.
Sentinel-2 er leiðangur tveggja þriggja gervitungla á vegum Geimstofnunar Evrópu. Þau fylgjast með breytingum á yfirborði lands á jörðinni. Sporbraut þeirra liggur yfir bæði pólsvæði jarðar.