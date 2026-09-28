Innlent

Reykja­nes­braut verður lokað vegna fram­kvæmda

Freyja Þórisdóttir skrifar
Reykjanesbraut verður lokuð á milli Kaplakrika og Kauptúns á meðan framkvæmdum stendur. Myndin er úr safni.
Reykjanesbraut verður lokuð á milli Kaplakrika og Kauptúns á meðan framkvæmdum stendur. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Malbikun og fræsing á Reykjanesbraut í norðurátt mun fara fram á milli Kaplakrika og Kauptúns frá klukkan 20:00 til 07:00 í nótt. Eru vegfarendur beðnir um að virða merkingar og hraðatakmarkanir við vinnusvæðin en lokað verður fyrir umferð á vegkaflanum.

Kemur þetta fram í tilkynningu en upplýsingaskilti og verða sett upp og hjáleiðir merktar svo að umferð gangi greiðlega fyrir sig. Þá er tekið fram í tilkynningunni að vinnusvæðin séu þröng og að menn og tæki séu við vinnu mjög nálægt akstursbrautum. Því séu vegfarendur beðnir um að sýna aðgát við vinnusvæðin.

Kaflarnir eru í heild sinni um 1380 metra langir og má sjá svæðið sem um ræðir á kortinu hér fyrir neðan.

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