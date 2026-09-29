Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Kjartan Kjartansson skrifar 29. september 2026 10:20 Georg Páll Skúlason, formaður GRAFÍU, sem vill verða næsti forseti ASÍ. Ernir Georg Páll Skúlason, formaður GRAFÍU, stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum, ætlar að bjóða sig fram til forseta Alþýðusambandsins á þingi þess í næsta mánuði. Hann segist leggja áherslu á samstöðu innan sambandsins. Í tilkynningu frá Georgi kemur fram að hann eigi nærri því fjörutíu ára starf í verkalýðs- og kjaramálum að baki. Hann var kjörinn formaður Iðnnemasambands Íslands árið 1987 og setið ASÍ-þing reglulega frá árinu 2003. Hann hefur átt sæti í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tveggja þinga. GRAFÍA tilheyrir Rafinðaðarsambandi Íslands, einu svonefndra fagfélaga. Georg segir í tilkynningu sinni að mikilvægustu sigrar verkalýðshreyfingarinnar hafi unnist þegar launafólk stóð saman. Nú þurfi sambandið bæði að sækja fram sem ein heild og verja áunnin réttindi. Fertugasta og sjöunda þing ASÍ verður haldið daga 14.-16. október. Finnbjörn A. Hermannsson, fyrrverandi formaður Byggiðnar, hefur verið forseti sambandsins frá árinu 2023. Áður hefur Arnaldur Grétarsson, samfélagsmiðla- og markaðssérfræðingur, boðað framboð sitt til forseta ASÍ. ASÍ Stéttarfélög Mest lesið „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Segir upp eftir tvær vikur í starfi Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Fleiri fréttir Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Sjá meira