Innlent

Full­trúi prentara vill verða for­seti ASÍ

Kjartan Kjartansson skrifar
Georg Páll Skúlason, formaður GRAFÍU, sem vill verða næsti forseti ASÍ.
Georg Páll Skúlason, formaður GRAFÍU, sem vill verða næsti forseti ASÍ. Ernir

Georg Páll Skúlason, formaður GRAFÍU, stéttarfélags í prent- og miðlunargreinum, ætlar að bjóða sig fram til forseta Alþýðusambandsins á þingi þess í næsta mánuði. Hann segist leggja áherslu á samstöðu innan sambandsins.

Í tilkynningu frá Georgi kemur fram að hann eigi nærri því fjörutíu ára starf í verkalýðs- og kjaramálum að baki. Hann var kjörinn formaður Iðnnemasambands Íslands árið 1987 og setið ASÍ-þing reglulega frá árinu 2003. Hann  hefur átt sæti í miðstjórn sambandsins og verið þingforseti síðustu tveggja þinga.

GRAFÍA tilheyrir Rafinðaðarsambandi Íslands, einu svonefndra fagfélaga. Georg segir í tilkynningu sinni að mikilvægustu sigrar verkalýðshreyfingarinnar hafi unnist  þegar launafólk stóð saman. Nú þurfi sambandið bæði að sækja fram sem ein heild og verja áunnin réttindi.

Fertugasta og sjöunda þing ASÍ verður haldið daga 14.-16. október. Finnbjörn A. Hermannsson, fyrrverandi formaður Byggiðnar, hefur verið forseti sambandsins frá árinu 2023.

Áður hefur Arnaldur Grétarsson, samfélagsmiðla- og markaðssérfræðingur, boðað framboð sitt til forseta ASÍ.

ASÍ Stéttarfélög

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