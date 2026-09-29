Innlent

Verð­bólga, upp­sagnir og mikil notkun svefnlyfja

Telma Tómasson skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Verðbólga mælist 5,9 prósent, sú mesta í rúm tvö ár. Hagfræðingur hjá Landsbankanum telur hana haldast yfir fimm prósentum næstu mánuði. Þetta er meðal þess sem sagt er frá í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf. 

Þá verður greint frá því að sífellt fleiri rannsóknir bendi til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar ákveðinna svefnlyfja og heilabilunar. Sérfræðingar leggja þó áherslu á að frekari rannsókna sé þörf. Hins vegar er þegar vel þekkt að meðal mögulegra aukaverkana algengra svefnlyfja eru minnisleysi og minnistruflanir, eins og fram kemur í nýjum Kompás þætti.

Þá verður rýnt í stöðuna á vinnumarkaði, en nú við mánaðamót hafa borist fregnir af uppsögnum víða. Rætt verður við forstjóra Vinnumálastofnunar.  

Aðalmeðferð er hafin í Kársnesmálinu svonefnda, þar sem maður var skorin á háls með þeim afleiðingum að hann lést vegna mikils blóðmissis. Fréttamaður Sýnar er í dómsal og við heyrum tíðindi af því sem fram fór þar í morgun. Ákærði neitar sök.

Forstjóri Landspítalans og forstjóri SÁÁ funda um þessar mundir um hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í deilur innan samtakanna sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur. Þetta staðfestir samskiptastjóri Landspítalans í samtali við fréttastofu. Rætt verður við forstjóri Sjúkratrygginga Íslands í hádegisfréttum.

Þetta og margt fleira í hádegisfréttum. Umsjónarmaður er Telma Tómasson. 

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