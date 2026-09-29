Verðbólga, uppsagnir og mikil notkun svefnlyfja Telma Tómasson skrifar 29. september 2026 11:32 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Verðbólga mælist 5,9 prósent, sú mesta í rúm tvö ár. Hagfræðingur hjá Landsbankanum telur hana haldast yfir fimm prósentum næstu mánuði. Þetta er meðal þess sem sagt er frá í hádegisfréttum Bylgjunnar klukkan tólf. Þá verður greint frá því að sífellt fleiri rannsóknir bendi til mögulegra tengsla milli langtímanotkunar ákveðinna svefnlyfja og heilabilunar. Sérfræðingar leggja þó áherslu á að frekari rannsókna sé þörf. Hins vegar er þegar vel þekkt að meðal mögulegra aukaverkana algengra svefnlyfja eru minnisleysi og minnistruflanir, eins og fram kemur í nýjum Kompás þætti. Þá verður rýnt í stöðuna á vinnumarkaði, en nú við mánaðamót hafa borist fregnir af uppsögnum víða. Rætt verður við forstjóra Vinnumálastofnunar. Aðalmeðferð er hafin í Kársnesmálinu svonefnda, þar sem maður var skorin á háls með þeim afleiðingum að hann lést vegna mikils blóðmissis. Fréttamaður Sýnar er í dómsal og við heyrum tíðindi af því sem fram fór þar í morgun. Ákærði neitar sök. Forstjóri Landspítalans og forstjóri SÁÁ funda um þessar mundir um hvort og hvernig Landspítalinn geti stigið inn í deilur innan samtakanna sem hafa valdið ólgu í faglegu starfi síðustu vikur. Þetta staðfestir samskiptastjóri Landspítalans í samtali við fréttastofu. Rætt verður við forstjóri Sjúkratrygginga Íslands í hádegisfréttum. Þetta og margt fleira í hádegisfréttum. Umsjónarmaður er Telma Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Innlent Stjórnandi hjá New York Times myrtur af tengdaforeldrum sínum Erlent „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ Innlent Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Innlent Hlýtur ríflega sjötíu svipuhögg fyrir að koma fram án höfuðslæðu Erlent Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi Innlent Kallaði ráðherra á fund vegna handtöku mannanna við herstöðina Erlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Segir upp eftir tvær vikur í starfi Innlent „Sorglegt að þetta sé staðan“ Innlent Fleiri fréttir Forstjórar leita lausna Fulltrúi prentara vill verða forseti ASÍ Sýklalyfjanotkun í dýrum jókst um rúm tuttugu prósent „Ég held ég keyri þetta ekkert aftur í bráð“ Aðalmeðferð hafin vegna meints manndráps á Kársnesi „Ég hélt að svefnlyfin væru að hjálpa henni“ „Dýr geta augljóslega ekki sjálf leitað réttar síns“ Segir upp eftir tvær vikur í starfi Lægð upp að landinu og önnur dýpri á morgun Tólf með réttarstöðu sakbornings vegna andláts á Stuðlum Einn stöðvaður sem var að „drifta“ á hringtorgi Vinnuvél var ekið upp undir Bústaðavegsbrú Talsvert fleiri karlar en konur teknir fyrir akstur undir áhrifum „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Sjá meira