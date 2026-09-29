Skora á borgina að afturkalla uppsagnir á samningum við listamenn Lovísa Arnardóttir skrifar 29. september 2026 12:54 Andrými var áður rekið í húsnæði við Bergþórugötu en þau eru nú í Bolholti. Vísir/Vilhelm Samband íslenskra myndlistarmanna (SÍM) harmar ákvörðun Reykjavíkurborgar að afnema stuðning við fimmtán menningarhópa í formi húsnæðis á sanngjörnu leiguverði. SÍM skorar á borgina að afturkalla þessar uppsagnir eða mæta þeim samstundis með nýrri aðgerðaáætlun. „Ef það gerist ekki er ómetanlegu uppbyggingarstarfi fórnað, uppbyggingu sem listamenn leggja sjálfir gríðarlegan tíma, vinnu, og eigin fjármuni til að standa straum af,“ segir í yfirlýsingu. Húsnæðið sem um ræðir er til dæmis í Gufunesi, Sævarhöfða, Skerjafirði og á Bergþórugötu. Um er að ræða húsnæði í eigu borgarinnar sem fólk hefur getað leigt fyrir hóflegt gjald. Nýverið var þeim svo tilkynnt um uppsögn samninga og var meðal annars vísað til ófullnægjandi brunavarna. Fjallað var um uppsagnirnar á RÚV fyrir helgi og þar kom fram að meðal þeirra sem hafa misst húsnæði sitt eru Sniglarnir, Reiðhjólabændur, Hringleikur, sirkuslistafélag og fjöldi einyrkja og listamanna eins og Dagur Kári Pétursson kvikmyndagerðar- og tónlistarmaður og Birta Fróðadóttir arkitekt. Vekur upp alvarlegar spurningar um framtíð listalífs Í yfirlýsingu segir SÍM að ákvörðunin virðist tekin í skyndi og hún geti haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir listalíf á Íslandi. „Húsnæði á hagstæðu verði er grundvöllur þess að listalíf fái þrifist í borginni. Þessi stefnubreyting Reykjavíkurborgar vekur upp alvarlegar spurningar um framtíðarsýn og menningarlíf í borginni. Öflugt menningarlíf er ríkur partur af sjálfsmynd Reykjavíkurborgar og þarfnast öflugs stuðnings yfirvalda til að halda áfram að skapa verðmæti fyrir borgina,“ segir í yfirlýsingunni. Reykjavíkurborg hefur sagt upp fimmtán leigusamningum við listafólk víða um borgina. Vísir/Vilhelm Þar segir enn fremur að listasamfélagið upplifi of oft að vinna þess og framlag njóti ekki nægilegrar virðingar. „Þegar framlag hins opinbera til skapandi greina er borið saman við stuðning við íþróttastarf er ljóst að ekki er jöfnu saman að bera, og að listirnar bera skertan hlut frá borði. Vinna og framlag listamanna er þó forsenda menningarlegs auðmagns sem skilar sér til samfélagsins með margvíslegum hætti,“ segir í yfirlýsingunni og því sé þessi ákvörðun mikið hryggðarefni. Hún virðist tekin í skyndi og án áætlana og án þess að afleiðingarnar hafi verið metnar til fulls. „Við hvetjum borgarstjórn til að endurhugsa þessa vegferð. Í stað þess að loka á starfsemina með þessum hætti og litlum fyrirvara, teljum við mikilvægt að leita annarra leiða til að tryggja nauðsynlegar breytingar og brunavarnir. Skapandi greinar þurfa skjól og svigrúm til að vaxa og dafna. Með þessari ákvörðun er vegið að framtíð lifandi menningarlífs á Íslandi.“ Ekki hagkvæmt að laga eldvarnir SÍM leggur að lokum áherslu á að sest verði niður með forsvarsfólki listamiðstöðvanna í þeim tilgangi að finna lausnir og tryggja framtíð starfs þeirra sem hafa leigt rýmin. Í frétt RÚV fyrir helgi kom fram í svari frá eignaskrifstofu borgarinnar að alls væri um fimmtán samninga að ræða og að samkvæmt niðurstöðu kostnaðarmats væri ekki hagkvæmt að leggja út í kostnað við að bæta eldvarnir. Húsin séu öll á niðurrifslista og verði mögulega seld vegna breytinga á deiliskipulagi. 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