Neitar því að hafa myrt vin sinn Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. september 2026 11:34 Georgios Ntentes Vísir/Anton Brink Grískur karlmaður neitar því að hafa myrt portúgalskan karlmann í Kópavogi á síðasta ári. Farið var ítarlega yfir frásögn mannsins við aðalmeðferð málsins og sönnunargögn, þar á meðal eldhúshníf, skóför og götótta hettupeysu. Georgios Ntentes, grískur karlmaður um þrítugt, gaf fyrst skýrslu fyrir dómara í Héraðsdómi Reykjaness í morgun. Töluvert af fólki var í salnum til að fylgjast með réttarhöldunum, þar á meðal nemar við Háskóla Íslands. Ntentes neitar allri sök aðspurður hvort að hann hafi tekið Edilsson Martins Zingara, portúgalskan mann, af lífi þann 27. nóvember 2025. Hann hefur sætt gæsluvarðhaldi frá því í desember sama ár. Í ákærunni er Ntentes gefið að sök að hafa stungið Zingara þrisvar sinnum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan hálsinn. Zingara hafi látist af umfangsmiklu blóðtapi. Lagði leið sína fram hjá heimili hins látna Farið var ítarlega yfir ferðir Ntentes föstudagskvöldið 28. nóvember 2025. Hann sagðist hafa farið í verslunina Videomarkaðinn í Hamraborg í Kópavogi, keypt þar sígarettur fyrir Zingara og farið síðan á heimili hans í Kársnesi. Þeir tveir hafi verið vinir og hist flesta daga. Ntentes og Zingara hafi fyrst hist fyrir um sex til sjö árum þegar Ntentes flutti til Íslands og þeir störfuðu saman á veitingastað. Ntentes lýsir Zingara sem almennilegum manni sem hafi þó verið strangur og segir að öllum hafi ekki líkað vel við hann vegna þessa. Þeir hafi verið góðir vinir en það sem hafi helst tengt þá hafi verið var kókaínneysla. Zingara hafi verið fíkniefnasali. Á þessum tímapunkti hafi Zingara að sögn Ntentes verið nýhættur með kærustu sinni og ekki liðið vel. Ntentes segir hann hafa neytt fíkniefna þrjá daga í röð sem hafi haft slæm áhrif á svefn hans. Hann taldi Zingara þó ekki hafa glímt við sjálfsvígshugsanir. Saman hafi þeir neytt fíkniefna en eftir um klukkustundarheimsókn hafi Ntentes farið heim í skamma stund. Hann hafi skipt um föt þar sem hann hafi blotnað vegna rigningar. Svo hafi Ntentes haldið að Kópavogslaug og reykt jónu þar fyrir utan. Það væri einn af tveimur stöðum sem hann fór á til að reykja þar sem hann reykti ekki heima hjá sér. „Þetta er einn af uppáhaldsstöðunum mínum því ég reyki ekki heima,“ sagði Ntentes sem gaf skýrslu með aðstoð túlks. Eftir stoppið ók hann, samkvæmt gögnum málsins, hring í Kópavogi og síðan að Kjarvalsstöðum í Reykjavík. Ntentes sagðist hafa farið þangað til að kaupa fíkniefni. Fíkniefnasalinn sem hann kaupi af alla jafna hafi ekki svarað og hann ekið hring á meðan hann beið eftir svari. Eftir engin svör hafi hann ekið að Kjarvalsstöðum og keypt þar fíkniefni af öðrum. Ntentes festi kaup á maríjúana fyrir utan Kjarvalsstaði.Vísir Miðað við gögn sem sækjandi leggur fram lagði Ntentes leið sína ítrekað fram hjá heimili Zingara sem var við Skjólbraut 10. Aðspurður sagðist hann ekki vita af hverju eða muna af hverju hann hafi farið þá leið. „Ég fór ekki aftur þangað, nei, ég er alveg viss,“ svarar hann aðspurður hvort hann hafi farið aftur inn á heimili brotaþola. Notaði hníf til að opna pakka af kókaíni Þá er töluverðum tíma varið í að fara yfir sár á höndum Ntentes, hvað hann gerði við Kjarvalsstaði og blóðsýni úr íbúð Zingara. Ntentes sagði að á þessum tíma hafi hann unnið sem kokkur á veitingastað og vegna þessa oft verið með sár á höndunum eða plástra. Hann hafi hins vegar hætt í þeirri vinnu á þessum tíma þar sem að hann og fjölskylda hans hafi ætlað að flytja til Grikklands í desember 2025. Á meðan hann hafi beðið eftir að geta keypt fíkniefni við Kjarvalsstaði hafi hann ekki viljað líta út fyrir að vera grunsamlegur og því farið í gegnum bílinn sinn sem hafi verið fullur af dóti. Ntentes hafi því ætlað að henda einhverju dóti, enda þyrfti hann að losa sig við mikið af dóti fyrir flutningana en síðan tekið ruslið til baka þar sem hann vildi fara betur yfir það. Loks var farið yfir ljósmyndir sem tæknideild lögreglu tók af heimili Zingara. Þar var að finna fjölda blóðbletta sem reyndust vera úr bæði Ntentes og Zingara. Ntentes var spurður um hvern blóðblett en sagði ætíð það sama. Hann hafi varið löngum tíma heima hjá Zingara og aðstoðað hann við framkvæmdir á heimilinu. Vegna þessa gæti hafa fundist blóð á veggjum, í baðherbergisvaskinum, á hurðarkarmi, dyrum og annars staðar í íbúðinni. Sjö göt á hettupeysunni Einnig var sýnd mynd af svörtum eldhúshníf sem Zingara átti. Ntentes sagðist hafa notað hnífinn nokkrum dögum áður, bæði til að skera epli en einnig til að opna pakkningar af vel innpökkuðu kókaíni. Aðspurður sagðist Ntentes ekki muna í hvernig fötum Zingara var klæddur. Sækjandi sýndi ljósmynd af svartri hettupeysu og á henni voru sjö göt eftir eggvopn. Þegar peysan fannst mun hún hafa verið útötuð blóði. Einnig var blóðblettur á buxum sem Zingara fannst í og var það úr Ntentes. Við framkvæmdirnar sagðist Ntenes hafa fengið föt lánuð hjá Zingara og þannig gæti blóðið hafa endað á buxunum. Þá var farið ítarlega yfir sönnunargögn á borð við skófar í íbúð Zingara sem passaði við skó í eigu Ntentes og sár sem voru á höndum hans við handtöku. „Ég var að nota hnífana hans, ég skar mig, ég snerti fletina en ég drap hann ekki.“ Á einum tímapunkti spurði sækjandinn hvort að Ntentes væri að breyta framburði sínum í samræmi við ný sakargögn. „Ég er að reyna að svara öllum spurningunum eins rétt og ég man,“ svaraði hann. Ntentes sagði að sár á höndum hafi meðal annars verið vegna starfs hans sem kokkur og eftir að hann aðstoðaði Zingara við framkvæmdavinnu.Vísir/Anton Brink „Ég er ekki að breyta framburði mínum. Ég er að segja að ég sé nokkuð viss.“ Skoðaði fréttir um málið Dagana eftir þann 28. nóvember skoðaði Ntentes tólf fréttir sem birtar voru á íslenskum fjölmiðlum um mannslátið. Þann 3. desember fékk Ntentes skilaboð um að lögreglan væri að leita að honum. Tuttugu mínútum síðar eyddi hann Signal-forritinu úr farsímanum sínum. „Ég var að kaupa fíkniefni og ég vildi ekki að lögreglan sæi það og þess vegna eyddi ég því.“ Ntentes hafi sent Zingara nokkur skilaboð dagana á eftir í gegnum Signal en þeir hafi talað mest saman þar vegna fíkniefnaneyslunnar. Þá hafi hann einnig sent Facebook-skilaboð eða smáskilaboð. Ntentes var handtekinn 3. desember en sleppt lausum í nokkra daga. Hann var handtekinn á ný og hefur verið í gæsluvarðhaldi síðan. 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