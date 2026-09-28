Harðari tónn en áður hafi verið sleginn

Ræða Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna þar sem hún beindi spjótum sínum að Benjamín Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur vakið mikla athygli. Stjórnmálafræðingur segir ræðuna í takti við íslenska utanríkisstefnu, þó í henni megi finna harðari tón en áður hafi verið sleginn.
Í ræðunni sagði Þorgerður siðferðislega hugleysingja vera þá sem neita að semja um frið, komi í veg fyrir að mannúðaraðstoð berist til þeirra sem þurfi og virði alþjóðalög að vettugi. Þar vísaði hún til orða Benjamín Netanyahu forsætisráðherra Ísrael úr ræðustóli allsherjarþingsins á fimmtudag þar sem hann sagði að ef það væru fleiri siðferðislegir hugleysingja í salnum, þá mættu þeir líka yfirgefa salinn en tugir fulltrúa höfðu gengið út þegar hann hóf ræðu sína.
Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur segir ljóst að í ræðunni kveði harðari tón um ástand mála fyrir botni Miðjarðarhafs en áður hjá utanríkisráðherra.
„Það gerir það óneitanlega og þetta hefur verið ákveðin þróun síðustu árin og í takti við aðgerðir og orð þeirra Evrópuríkja sem hafa verið að ganga hvað harðast gegn Ísraelsstjórn í þessum efnum. Við sáum auðvitað síðast að Ísland var hluti af áformum um viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir Ísraelsmanna í Palestínu þannig þetta kemur í kjölfarið á því.“
Ræðan hefur vakið mikla athygli og meðal annars verið til umfjöllunar miðla á borð við Al Jazeera. Vilborg segir tóninn helstu ástæðu þess en þó harðari tónn sé sleginn sé ekki um að ræða breytingar á utanríkisstefnu Íslands, Ísland eigi allt sitt undir því að borin sé virðing fyrir alþjóðalögum og rödd þess geti skipt máli.
„Þetta er náttúrulega í samræmi við stefnu Íslands hvað varðar þessi mál og stuðning Íslands við tveggja ríkja lausnina. Það er einmitt það sem að dregið er fram í yfirlýsingu um fyrirhugaðar viðskiptaþvinganir á landtökubyggðir að það er þetta hérna að landtökubyggðirnar og aðgerðir Ísraels eigi að grafa undan tveggja ríkja lausninni þannig að þetta er allt svona innan þess ramma. Og svo auðvitað hérna er þetta algjörlega í samræmi við sem sagt stefnu Íslands þegar kemur að virðingu alþjóðalaga.“
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra skaut föstum skotum að leiðtogum sem virða alþjóðalög að vettugi í ávarpi Íslands á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Hún beindi orðum sínum jafnframt sérstaklega að Benjamín Netanjahú og ummælum hans um „siðferðislega hugleysingja“ og sagði þá nafnbót frekar eiga við leiðtoga sem neita að semja um frið, hindra mannúðaraðstoð og gera lítið úr alþjóðalögum.