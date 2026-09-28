Innlent

„Við erum ekki að mis­muna eftir þjóð­erni með þessum hætti“

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra ræddi náttúrupassann í Bítinu.
Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra ræddi náttúrupassann í Bítinu. Vísir/lýður

Atvinnuvegaráðherra telur sig mega gera greinarmun á þeim sem eru búsettir á Íslandi og erlendum ferðamönnum þegar kemur að gjaldtöku á ferðamannastöðum, þrátt fyrir inntak EES-samningsins, enda sé ekki verið að mismuna fólki eftir þjóðerni.

Frumvarp atvinnuvegaráðherra um náttúru- og innviðagjald er nú í samráðsgátt en samkvæmt því verða erlendir ferðamenn rukkaðir um auðlindagjald sem nemur 4.500 krónum fyrir aðgang að Gullfossi, Geysi og þjóðgarðinum á Þingvöllum. Ekki verður innheimt gjald af þeim sem búsettir eru á Íslandi. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að Ferðamálastofu verði falið að halda utan um verkefnið sem fer fram í gegnum greiðslugátt.

„Skattgreiðendur hér á landi geta farið þangað inn og hún er auðvitað á mörgum tungumálum vegna ferðamannanna fyrst og fremst. Þeir geta slegið inn kennitölu eða persónuupplýsingar og fengið til baka staðfestingu á því hvort þeir eigi að greiða þetta eða ekki en þeir fá þennan QR-kóða sem þeir taka í símann sinn eða geta prentað út, allt eftir því hvað fólki þykir henta.“

Hún óttast ekki að tekjur af ferðamönnum dragist saman við þessa aðgerð og að ferðamenn hætti við að sækja ferðamannastaðina enda sé um hóflega greiðslu að ræða. Þetta sé þróunin alls staðar í heiminum.

„Og það er bara þróunin í þá átt alls staðar að ferðamenn taki með greiðslum ríkari þátt í því að viðhalda þessum stöðum, vernda innviði og passa upp á uppbyggingu. Við vitum það líka í könnunum sem við höfum látið gera að greiðsluvilji ferðamanna er talsverður vegna þess að þeir eru mjög meðvitaðir um þetta líka.“

Aðspurð hvort það megi mismuna fólki eftir búsetu á þennan hátt með tilliti til EES samningsins segist Hanna Katrín telja svo vera.

„Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti heldur greiða þeir sem greiða skatt hér á landi meðal annars með sínum skatttekjum í innviðauppbyggingu á Íslandi. Mjög aukin þörf er á þessari innviðauppbyggingu vegna ferðamanna á þessum fjölsóttu ferðamannastöðum og það er eðlilegt að þeir taki þátt í því.“

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