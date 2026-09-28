„Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 28. september 2026 12:23 Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra ræddi náttúrupassann í Bítinu. Vísir/lýður Atvinnuvegaráðherra telur sig mega gera greinarmun á þeim sem eru búsettir á Íslandi og erlendum ferðamönnum þegar kemur að gjaldtöku á ferðamannastöðum, þrátt fyrir inntak EES-samningsins, enda sé ekki verið að mismuna fólki eftir þjóðerni. Frumvarp atvinnuvegaráðherra um náttúru- og innviðagjald er nú í samráðsgátt en samkvæmt því verða erlendir ferðamenn rukkaðir um auðlindagjald sem nemur 4.500 krónum fyrir aðgang að Gullfossi, Geysi og þjóðgarðinum á Þingvöllum. Ekki verður innheimt gjald af þeim sem búsettir eru á Íslandi. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra segir að Ferðamálastofu verði falið að halda utan um verkefnið sem fer fram í gegnum greiðslugátt. „Skattgreiðendur hér á landi geta farið þangað inn og hún er auðvitað á mörgum tungumálum vegna ferðamannanna fyrst og fremst. Þeir geta slegið inn kennitölu eða persónuupplýsingar og fengið til baka staðfestingu á því hvort þeir eigi að greiða þetta eða ekki en þeir fá þennan QR-kóða sem þeir taka í símann sinn eða geta prentað út, allt eftir því hvað fólki þykir henta.“ Hún óttast ekki að tekjur af ferðamönnum dragist saman við þessa aðgerð og að ferðamenn hætti við að sækja ferðamannastaðina enda sé um hóflega greiðslu að ræða. Þetta sé þróunin alls staðar í heiminum. „Og það er bara þróunin í þá átt alls staðar að ferðamenn taki með greiðslum ríkari þátt í því að viðhalda þessum stöðum, vernda innviði og passa upp á uppbyggingu. Við vitum það líka í könnunum sem við höfum látið gera að greiðsluvilji ferðamanna er talsverður vegna þess að þeir eru mjög meðvitaðir um þetta líka.“ Aðspurð hvort það megi mismuna fólki eftir búsetu á þennan hátt með tilliti til EES samningsins segist Hanna Katrín telja svo vera. „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti heldur greiða þeir sem greiða skatt hér á landi meðal annars með sínum skatttekjum í innviðauppbyggingu á Íslandi. Mjög aukin þörf er á þessari innviðauppbyggingu vegna ferðamanna á þessum fjölsóttu ferðamannastöðum og það er eðlilegt að þeir taki þátt í því.“ Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Geysir Gullfoss Þingvellir Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Segist hafa gefist upp á stjórnarmyndun í Svíþjóð Erlent Vilja formlega afsökun frá Selenskí Erlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Innlent Fleiri fréttir Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Segir merkilegt að einkaskilaboð séu rædd á Alþingi Beitti úðavopni á vegfarendur Sextán ára unglingar sóttir í bæinn eftir afskipti lögreglu Svara verði í hvaða umboði skilaboðin voru send Maður á sextugsaldri með áverka á höfði eftir árás ungmenna Verður gervigreindin mennskari eða fólk eins og gervigreind? Efnahagsmálin, SÁÁ og skítapotturinn á Sprengisandi Skemmtistað lokað í miðborginni vegna fjölda ungmenna Söfnuðu 32 milljónum fyrir langveik börn Tómas kominn aftur til starfa Siðferðislegir hugleysingjar neiti að semja um frið Þyrlan lenti við Hörpu Daði spreytir sig í Gettu betur Sjá meira