Stakk og skar fórnarlambið á háls Kjartan Kjartansson skrifar 7. apríl 2026 11:58 Frá Skjólbraut á Kársnesi í Kópavogi þar sem Ntentes sagður hafa drepið Zingara í nóvember. Vísir/Vilhelm Grískur karlmaður sem er ákærður fyrir að drepa portúgalskan karlmann á Kársnesi í Kópavogi í nóvember er sagður hafa stungið og skorið fórnarlamb sitt á háls. Fórnarlambið er sagt hafa látist vegna meiriháttar blóðmissis. Georgios Ntentes, sem er 31 árs gamall, hefur setið í gæsluvarðhaldi frá því að hann var handtekinn öðru sinni 10. desember. Hann neitar að hafa ráðið Edilsson Martins Zingara, portúgölskum karlmanni á fimmtugsaldri, bana að Skjólbraut í Kópavogi 28. nóvember í fyrra. Í ákæru á hendur Ntentes segir að hann hafi stungið Zingara þremur stungum í kviðinn með hníf, skorið hann og stungið nokkrum sinnum með egghvössu áhaldi í hálsinn og slegið hann eða þrýst á framanverðan hálsinn. Zingara hafi látist af umfangsmiklu blóðtapi. Fjórar einkaréttarkröfur eru jafnframt gerðar á hendur Ntentes. Þrjár þeirra eru fyrir hönd barna Zingara sem eru á aldrinum sex til sextán ára.