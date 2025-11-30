Innlent

Rann­saka manns­lát í Kópa­vogi

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Lögreglumenn hafa verið við störf á vettvangi í allan dag.
Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu rannsakar mannslát í Kópavogi. Andlátið átti sér stað í þriggja íbúða fjölbýlishúsi á Kársnesi.

Lögregluyfirvöld staðfesta þetta í samtali við fréttastofu.

Ekki liggur fyrir hvort grunur sé um að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti.

Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur lögreglan verið við störf á vettvangi í allan dag. Kallað var á tæknideild lögreglu og þá komu lögreglumenn íklæddir heilgöllum sem báru lík úr húsinu.

Frekari upplýsingar liggja ekki fyrir að svo stöddu.

Fréttin hefur verið uppfærð

