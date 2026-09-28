Fótbolti

Bein út­sending: Aukin pressa á Arnari í Lúxem­borg

Sindri Sverrisson skrifar
Það er pressa á Arnari Gunnlaugssyni eftir slæma frammistöðu Íslands gegn Eistlandi á laugardaginn.
Það er pressa á Arnari Gunnlaugssyni eftir slæma frammistöðu Íslands gegn Eistlandi á laugardaginn. vísir/Anton

Eftir slæma byrjun í Þjóðadeildinni sitja þeir Arnar Gunnlaugsson og Hákon Arnar Haraldsson fyrir svörum á blaðamannafundi í Lúxemborg í dag, fyrir leikinn við heimamenn annað kvöld. Bein útsending frá fundinum er á Vísi.

Ísland gerði aðeins 1-1 jafntefli við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn á meðan að Lúxemborg sótti þrjú stig til Búlgaríu með 2-1 sigri. Sigur á morgun gæti því komið Íslandi á topp riðilsins, í C-deild Þjóðadeildarinnar, en tap myndi þýða að Ísland yrði þegar lent fimm stigum á eftir Lúxemborg.

Landsliðsþjálfarinn Arnar og varafyrirliðinn Hákon Arnar svara spurningum blaðamanna í Lúxemborg í dag. Fundurinn hefst klukkan 15:15 að íslenskum tíma og hann má sjá í spilaranum hér að neðan.

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