Bein útsending: Aukin pressa á Arnari í Lúxemborg Sindri Sverrisson skrifar 28. september 2026 14:46 Það er pressa á Arnari Gunnlaugssyni eftir slæma frammistöðu Íslands gegn Eistlandi á laugardaginn. vísir/Anton Eftir slæma byrjun í Þjóðadeildinni sitja þeir Arnar Gunnlaugsson og Hákon Arnar Haraldsson fyrir svörum á blaðamannafundi í Lúxemborg í dag, fyrir leikinn við heimamenn annað kvöld. Bein útsending frá fundinum er á Vísi. Ísland gerði aðeins 1-1 jafntefli við Eistland á Laugardalsvelli á laugardaginn á meðan að Lúxemborg sótti þrjú stig til Búlgaríu með 2-1 sigri. Sigur á morgun gæti því komið Íslandi á topp riðilsins, í C-deild Þjóðadeildarinnar, en tap myndi þýða að Ísland yrði þegar lent fimm stigum á eftir Lúxemborg. Landsliðsþjálfarinn Arnar og varafyrirliðinn Hákon Arnar svara spurningum blaðamanna í Lúxemborg í dag. Fundurinn hefst klukkan 15:15 að íslenskum tíma og hann má sjá í spilaranum hér að neðan. Þjóðadeild karla í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fótbolti HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Fótbolti Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Fótbolti „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fótbolti Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi Fótbolti Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ Fótbolti Sparkaði golfboltanum aftur inn á flötina Golf Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Fótbolti Scheffler gaf ellefu metra pútt eftir frammíköll Golf Minden keypti Erling af ÍBV Handbolti Fleiri fréttir Bein útsending: Aukin pressa á Arnari í Lúxemborg Fyrirliði Ísraels: „Fengi langt bann ef ég segði skoðun mína“ Isak og Gakpo sendir meiddir heim Segir skipulagið fáránlegt: „Ekki sanngjarnt að annað liðið sé alltaf að elta“ Mancini tjáir sig um City: „Þeirra vandamál, ekki mitt“ Má ekki mæta Íslandi eftir dóm fyrir heimilisofbeldi „Hluti af vegferðinni“ UEFA rannsakar ekki kynþáttaníð Ísraela Fagnar 19 ára afmæli með landsliðinu: „Hljóp til mömmu og lét hana vita“ HM-hetjan harmar frægðina: „Myndi frekar velja lífið sem ég átti áður“ Sjáðu vörslurnar: „Hákon var langbesti íslenski leikmaðurinn“ „Öll vandamál eins og kjúklingaskítur eftir þetta“ Fengu tvö rauð spjöld fyrir hártog á tuttugu mínútum Costa var hetja Portúgal og Klopp enn án sigurs Litu niður í þjóðsöngnum og tóku ekki í hendur Ísraela Ísrael - Írland 0-3 | Lærisveinar Heimis tóku Ísrael í bakaríið Dorgu þurfti að fara meiddur af velli í sigri Danmerkur Bríet Fjóla Bjarnadóttir: „Ég varð að klára þetta með þrennu “ Hvar er orkan sem sást á Instagram? „Þetta er flatt“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - FH 3-2 | Áfall fyrir titilbaráttu FH Uppgjörið: Þróttur R. - Stjarnan 5-1 | Bríet Fjóla með þrennu í stórsigri Þróttar Bayern bjargaði andlitinu gegn neðri deildar liði Íslensku landsliðskonurnar allt í öllu í sigri Inter Neitar að biðjast afsökunar á niðrandi færslu um Heimi Þórir Jóhann kallaður inn í landsliðið Sorgarferli að sættast við ónýtan skrokk Dramatískur sigur og lið Sveindísar á mikilli siglingu Albert ekki meira með íslenska landsliðinu „Þetta er þorpið manns“ Myndaveisla: Ísland gerði svekkjandi jafntefli við Eistland Sjá meira