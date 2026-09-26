Írland - Ísrael: Heimir situr fyrir svörum eftir stormasaman morgun Aron Guðmundsson skrifar 26. september 2026 13:14 Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands Vísir/Getty Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Írlands situr fyrir svörum á blaðamannafundi eftir kaotískan morgun og stíf fundarhöld leikmanna og þjálfarateymisins er tengist leik liðsins gegn Ísrael á morgun og hvort liðið myndi yfir höfuð mæta til leiks. Fylgst verður með gangi mála á fundinum í fréttavakt hér á Vísi. Blaðamannafundur Heimis hefst klukkan hálft tvö að íslenskum tíma í Debrecen í Ungverjalandi. Mikið fjaðrafok hefur verið í kringum komandi leik Íra við Ísrael og sterk andstaða við því að hann fari fram meðal írsku þjóðarinnar sökum ástandsins á Gaza. Allt benti til þess að hann myndi fara fram þar til í morgun þegar að blaðamannafundi Heimis, sem átti upphaflega að hefjast klukkan níu að íslenskum tíma, var frestað með skömmum fyrirvara og æfingu írska landsliðsins sömuleiðis. Fréttir bárust af því að nokkrir leikmenn írska landsliðsins vildu ekki spila gegn Ísrael og eru leikmenn eru sagðir hafa fundað með Heimi í morgun. Framvinda málsins skýrist væntanlega á blaðamannafundi Heimis. Ef fréttavaktin birtist ekki hér fyrir neðan er ráð að endurhlaða síðuna.